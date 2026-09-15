Rinktinę paliekantis Rimas Kurtinaitis: dabar yra tam tinkamas laikas

Naujasis rinktinės strategas paaiškės išrinkus naująjį asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentą, tačiau ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios.
R. Kurtinaitis Lietuvos rinktinei vadovavo beveik dvejus metus – nuo 2024 metų spalio. Pernai jo diriguojama rinktinė Europos čempionate užėmė penktąją vietą.
„Priėmiau sprendimą atsisveikinti su rinktine. Manau, kad dabar yra tam tinkamas laikas, nes naujas trenerių kolektyvas turės pakankamai laiko pasiruošti ateinančiam atrankos langui. Apsisprendęs buvau dar po pirmojo atrankos etapo, tačiau buvau paprašytas padėti rinktinei ir tęsti darbą artimiausiame lange. Smagu, kad pavyko atsisveikinti pergale prieš pajėgią Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę. Tai mus išlaikė konkurencingoje pozicijoje pasaulio čempionato atrankoje. Rinktinės turnyrinė situacija yra darbinė, kokioje yra ir daugelis kitų grupių komandų. Manau, kad įveikus galimybių kvalifikuotis praktiškai jau neturinčią Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę, kuri tikriausiai žais dar ir be savo NBA atstovų, bei į pasaulio čempionatą jau patekusius Turkijos krepšininkus, mums gali pakakti ir vienos pergalės prieš Serbijos rinktinę iš dviejų likusių tarpusavio akistatų. Tai – visiškai realus scenarijus, panašus į tą, kurį turėjome man perimant rinktinę 2024 metais Europos čempionato atrankoje“, – teigė Rimas Kurtinaitis.
„Noriu palinkėti sėkmės mane pakeisiančiam trenerių kolektyvui bei visai Lietuvos rinktinei. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti savo auklėtiniams, atvykusiems padėti tokiu svarbiu Lietuvos krepšiniui momentu. Tariu „ačiū“ visam rinktinės štabui, asistentams bei visiems sirgaliams, palaikiusiems rinktinę sudėtingame etape“, – kalbėjo Rimas Kurtinaitis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)