„Rytas“ lengvai susitvarkė su „Gargždų“ iššūkiu

Pastarieji vis dar neturi svarbaus aukštaūgio Pauliaus Petrilevičiaus, „Rytas“ – Jordano Walkerio.
Šeimininkai atitrūko nuo pirmųjų minučių (9:2), o Trey‘us Pulliamo taškai menkai gelbėjo „Gargždus“. Nojus Mineikis skirtumą aptirpdė, bet nepataikytas Gyčio Masiulio baudas kompensavo Kay‘us Bruhnke – 18:10. Baudų išnaudojimas šlubavo abejose aikštės pusėse, tai palankiau buvo „Rytui“, kuris po truputį tolo (21:10) ir po pirmojo kėlinio pirmavo 29:19.
J.Wiley dėka „Rytas“ tvirtino savo pozicijas (40:23), o jo ir Simono Lukošiaus metimai pranašumą pavertė jau triuškinamu – 44:23. „Gargždų“ situacija stipriai prastėjo (29:55), šeimininkai dominavo ir po pirmosios mačo dalies buvo priekyje 60:35.
Nors atrodė, kad intriga gali sunkiai sugrįžti, Gargždų komanda pabandė tai padaryti. 11:0 – taip atrodė svečių spurtas (49:66), o Vilniaus ekipos taškų badą po 5 minučių nutraukė S.Lukošius, sumetęs baudas – 68:49. I.Sargiūnas pataikė iš toli, vėliau dar ir dvitaškį, o tai leido „Rytui“ jaustis ramiai prieš lemiamą kėlinį – 74:56.
Prieš akis buvo dar visas ketvirtis, tačiau J.Hardingas, Gytis Radzevičius ir A.Gudaitis tvirtino pergalę aikštės šeimininkams – 82:61.
Šeimininkų gretose efektyviausiai žaidė Artūras Gudaitis (14 tšk., 10 atk. kam., 27 n.b.) bei J.Wiley (19 tšk., 8 atk. kam., 25 n.b.).
„Rytas“: Jacobas Wiley 19 (8 atk. kam., 25 n.b., 20 min.), Jerrickas Hardingas 15, Artūras Gudaitis 14 (10 atk. kam., 27 n.b., 21 min.), Ignas Sargiūnas 13, Simonas Lukošius 12.
„Gargždai“: Trey‘us Pulliamas 17, Joshua Haginsas ir Džiugas Slavinskas – po 11, Darylas Doualla 10, Nojus Mineikis 9.
