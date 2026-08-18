Seriją su NCAA klubais pradedantis Mindaugas Lukošius: pamatysime, ką reiškia žaisti aukštu lygiu

Motiejus Krivas, kuriam prognozuojamas aukštas šaukimas kitų metų NBA naujokų biržoje, perspektyvus aukštaūgis Ugnius Jaruševičius, LeBrono Jameso sunūs Brice‘as ir kito Arizonos universiteto krepšininkai šį trečiadienį, 19.30 val. Jonavos arenoje mes iššūkį Lietuvos rezervinei rinktinei. Kitą dieną, ketvirtadienį Arizonos krepšininkai Kėdainių arenoje 17 val. susigrums su Ukrainos rinktine, vadovaujama Ainaro Bagatskio.
Bilietus į šiuos mačus galite įsigyti čia: https://lietuva.basketball/bilietai/
Rungtynių išvakarėse svetainė Lietuva.basketball pakalbino Lietuvos vyrų krepšinio rezervinės rinktinės trenerį Mindaugą Lukošių.
- Treneri, iki pirmųjų jūsų komandos rungtynių lieka suskaičiuotos valandos. Kaip pavyko joms pasiruošti? Ar netrūksta laiko?
- Laiko pasiruošimui visada norisi daugiau, bet prisitaikome prie situacijos ir jau nekantraujame pradėti rungtynes. Šiais metais neturime oficialių čempionatų, todėl mūsų pagrindinis vaidmuo – padėti pagrindinei rinktinei bei įgyti vertingos žaidybinės patirties ir pasitikrinant vaikinų jėgas su aukšto lygio varžovais.
- Ar ruošdamiesi akcentavote vien savo auklėtinių žaidimą, ar galbūt analizavote ir Arizonos universiteto praėjusio sezono rungtynes?
- Šiuo metu labiau koncentruojamės į savo žaidimą ir žaidėjus, o ne į priešininkus. Matėme praėjusio sezono rungtynes ir žinome varžovų sudėtį, tačiau universitetų komandose sudėties kaita yra didelė – keli pagrindiniai žaidėjai baigė universitetą ir tęsia karjerą kitur. Varžovai pasipildė perspektyviais jaunuoliais, todėl išsamesnė žvalgyba vyks tiesiog rungtynių metu.
- Gal bendravote su Motiejumi Krivu ir Ugniumi Jaruševičiumi? Gal pasikalbėjote apie jų planus kitam sezonui, bandėte išgauti Arizonos komandos žaidimo paslapčių?
- Kol kas tokio pokalbio nebuvo. Nemanau, kad jie daug ką papasakotų apie savo komandos taktiką ar panašiai.
- Kokios nuotaikos jūsų komandoje? Ar visi sveiki ir pasiruošę kovai?
- Visi žaidėjai yra sveiki ir nekantriai laukia rytojaus rungtynių. Tai bus rimtas išbandymas ne tik mūsų komandai, bet ir puiki galimybė įvertinti NCAA lygį. Šiuo metu ten rungtyniauja daugybė talentų, o stipriausi pasaulio krepšininkai siekia patekti į pirmaujančias programas. Žaisti prieš tokio lygio varžovus – didelė garbė ir atsakomybė.
- Kokius tikslus keliate vaikinams akistatose trečiadienį Jonavoje su Arizonos ekipa ir 24-ąją dieną Utenoje su NCAA čempionu Mičiganu?
- Mūsų tikslas – pirmiausia susitelkti į savo žaidimą. Nors praėjusiais metais dauguma mūsų rinktinės krepšininkų atstovavo Lietuvai pasaulinėje universiadoje, šiemet prie komandos prisijungė ir jaunesnių žaidėjų. Šios rungtynės bus puikus indikatorius, parodantis, ką reiškia rungtyniauti aukštame lygyje. Turėjome nepilną savaitę pasiruošimui ir vos kelias treniruotes, tačiau komanda atrodo brandžiai, dirba su dideliu entuziazmu. Susitinka bendraamžių ekipos, todėl tikimės greito ir akiai patrauklaus krepšinio.
- Ketvirtadienį Kėdainiuose Arizonos ekipa tarpusavyje pasigalynės su Ukrainos rinktine, kuriai kontroliniame susitikime neseniai pralaimėjo mūsų pagrindinė rinktinė su trimis NBA žaidėjais. Kaip manote, kuo šios rungtynės gali būti įdomios mūsų publikai?
- Susitikimas Kėdainiuose taip pat bus labai įdomus, nes laukia dviejų skirtingų filosofijų komandos. Arizonos universitetas – tai jaunatviškas, tipinį amerikietišką krepšinį propaguojantis kolektyvas, pasižymintis agresyvia gynyba ir greitu puolimu. Tuo tarpu Ukrainos rinktinė siekia savų tikslų bei ruošiasi FIBA atrankos langams. Tai - patyrę krepšininkai, gebantys puikiai išanalizuoti varžovus, todėl išvysime ryškią patirties ir jaunatviško veržlumo akistatą.
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