Sidabro medalius iškovojusios Lietuvos krepšininkės sugrįžo namo: oro uoste – ašaros ir ovacijos

Į čempionatą išvykusios kukliais tikslais – tiesiog išsilaikyti aukščiausiame divizione – jaunosios krepšininkės pranoko visus lūkesčius. Nepaisant skeptiškų prognozių, jos įveikė ne vieną stiprią varžovę ir tik finale turėjo pripažinti Ispanijos pranašumą.
Pasak rinktinės asistentės Kamilės Mickutės, ši sidabro pergalė yra ne tik sportinis laimėjimas, bet ir įrodymas, kiek daug komanda atidavė aikštelėje.
„Ta antra vieta yra puikus įrodymas, kiek merginos aukojosi. Noriu padėkoti visiems sirgaliams, šeimos nariams ir visai krepšinio bendruomenei, kuri mus palaikė viso čempionato metu“, – portalui „15min“ kalbėjo K. Mickutė.
Strategė taip pat pabrėžė, kad komandos vienybė ir kovinė dvasia buvo didžiausia stiprybė: „Mes turėjome frazę – „Širdžių neišskautinsi“. Tai matėsi kiekvienose rungtynėse.“
Į simbolinį čempionato penketą patekusios Danielės Paunksnytės ir kapitono vaidmens ėmusios Sintijos Aukštikalnytės pasirodymai, anot K. Mickutės, rodo šviesią Lietuvos moterų krepšinio ateitį.
„Dangus yra Danielės lubos“, – sakė rinktinės asistentė, išreikšdama viltį, kad abi sportininkės greitai papildys pagrindinę moterų rinktinę.
