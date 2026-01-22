Masiulis prieš dvikovą Milane: laukia labai rimtas varžovas

Prieš būsimą dvikovą mintimis dalijosi žalgiriečių vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
„Laukia labai rimtas varžovas. Tikrai turi daug talento, daug patyrusių žaidėjų kiekvienoje pozicijoje. Turime būti maksimaliai pasiruošę ir žinoti, ką turime daryti aikštelėje, – teigė T. Masiulis ir iškart prisiminė 78:89 pralaimėtą pirmąjį tarpusavio susitikimą. – Pirmąsias rungtynes pradėjome gerai. Arnas Butkevičius puikai atakavo iš toli. O mūsų bėda, kad pirmaujant pradedame daugiau galvoti apie puolimą, o ne apie gynybą. Manau, dabar su šiais dalykais jau geriau tvarkomės. Taip ir norisi tą gynybą išlaikyti visas 40 minučių, o puolime nepradėti žaisti po vieną, kai dar yra daug laiko ir kažkas nesiseka.“
Praėjusiame susitikime „Žalgirio“ arenoje prieš T. Masiulį kitoje barikadų pusėje dar stovėjo Etorre Messina, kuris lapkričio mėnesį paliko „EA7 Emporio Armani“ ekipą. Vietoje jo komandos vairą perėmė asistentu iki tol dirbęs Giuseppe Poeta.
„Kaip ir dažniausiai būna, trenerių pasikeitimas davė impulsą komandai. Jie pradėjo kiek laisviau žaisti. Dabar daugiau mažiau viskas nusistovėjo. Kadangi jis buvo asistentas, tai ir braižas išliko panašus. Vėlgi patyrę žaidėjai labai gerai numato situacijas“, – sakė „Žalgirio“ vyr. treneris.
T. Masiulis jau spėjo peržiūrėti ir antradienio vakarą įvykusias „EA7 Emporio Armani“ rungtynes, kai italai net 77:106 išvykoje pralaimėjo Madrido „Real“ ekipai.
„Rungtynes peržiūrėti pavyko. Visų pirma, Madridas šiuo metu atrodo labai gerai ir demonstruoja vieną geriausių krepšinių. Milanui buvo tikrai sunku pulti tiek prieš besikeičiančią gynybą, tiek ir prieš gynybą su Walteriu Tavaresu, o puolime „Real“ labai gerai pataikė“, – trumpai pastarąjį varžovų mačą apibendrino T. Masiulis.
Kauno „Žalgirio“ ir Milano „EA7 Emporio Armani“ rungtynės prasidės ketvirtadienį, 21.30 val. Lietuvos laiku.
