Songailos auklėtiniai pradėjo pasiruošimą U20 Europos čempionatui

„Tai yra stipri grupė. Serbija praėjusiame čempionate pateko į ketvertą ir visada yra stiprūs. Latviai praėjusiais metais laimėjo B divizioną, su Lenkija taip pat esame susidūrę. Komanda turi pajėgių žaidėjų, kurie jau žaidžia Lenkijos lygoje su vyrais, ir tai visada yra pranašumas. Visą laiką reikia siekti aukščiausių tikslų, o galutinį rezultatą sudaro labai daug niuansų, kurių iš anksto negali numatyti.“
Praėjusią vasarą D. Songailos vadovaujama U20 Lietuvos rinktinė iš Europos pirmenybių sugrįžo su vicečempionų vardais ir sidabro medaliais.
D. Songaila su Lietuvos rinktine, kaip krepšininkas, laimėjo Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzą (2000 m.), Europos čempionato auksą (2003) ir Senojo žemyno bronzą (2007 m.).
Beveik dešimtmetį NBA lygoje praleidęs D. Songaila po krepšininko karjeros iškart pasuko trenerio keliu.
Specialistas dirbo Šarūno Jasikevičiaus Kauno „Žalgirio“ trenerių štabe ir su klubu 2018 m. laimėjo trečiąją vietą Eurolygoje.
Vėliau D. Songaila ketverius metus kaupė patirtį legendinio San Antonijaus „Spurs“ trenerio Greggo Popovičiaus štabe, o praėjusį sezoną kaip vyriausiasis treneris debiutavo „Šiaulių“ klube.
Paklaustas, kokio Lietuvos rinktinės žaidimo galima tikėtis šią vasarą, D. Songaila atsakė: „Nemanau, kad kardinaliai keisiu savo krepšinio filosofiją ir stilių. Praėjusią vasarą reikėjo laiko, kad žaidėjai suprastų, ko iš jų noriu. Aišku, tie patys rinktinės nariai turi norėti pasiimti informaciją ir viską išpildyti aikštėje. Kai kuriems žaidėjams tai gaunasi lengviau, kiti yra pratę žaisti daugiau su kamuoliu, todėl jiems prie mano filosofijos užtrunka prisitaikyti daugiau laiko. Turime laiko, turime žaidėjų, kurie buvo rinktinėje jau pernai.“
Praėjusiame Europos čempionate link sidabro medalių Lietuvos rinktinę vedė Justas Stonkus, Aleksas Bieliauskas, Mantas Juzėnas, Mantas Laurenčikas.
Paklaustas, kurie krepšininkai 2025–2026 m. sezone padarė maloniausią šuolį į viršų, treneris įvardijo tris žaidėjus.
„Mantas Juzėnas ir Mantas Laurenčikas dar galės žaisti ir šių metų čempionate, o tai yra gerai, nes jie atsineša žinias ir sistemą, kaip buvo dirbama praėjusią vasarą. Jokūbas Rudaitis yra vienas iš tų, kuris turėjo fantastišką MVP sezoną NKL čempionate, todėl iš jo bus galima tikėtis didesnio indėlio ir vaidmens šių metų rinktinėje. Labai gaila, kad penki–šeši žaidėjai negalės prisijungti prie rinktinės dėl įsipareigojimų savo universitetams“, – teigė D. Songaila.
Primename, kad 2006 m. gimę Lietuvos krepšininkai triumfavo 2022 m. vykusiame U16 Europos čempionate (treneris Tomas Purlys).
Daugiau Lietuvos jaunimo rinktinės trenerio D. Songailos minčių apie trenerio ir krepšininko kelią – naujausiame tinklalaidės „Lietuvos krepšinio pulsas“ epizode.
Rinktinės treneriai ir personalas: D. Songaila („Šiauliai“), Gustas Maskoliūnas (Vilniaus „Rytas“), Martynas Gailiūnas (Kauno „Žalgiris“), Willis Hallas (Austino „Spurs“), Nerijus Naglys („Šiauliai”), Eglė Lencevičiūtė, Modestas Rusevičius (Marijampolės „Sūduva-Mantinga“), Arnas Labuckas (Vilniaus „Kibirkštis“).
U20 Lietuvos rinktinės kandidatai
M. Laurenčikas, Dominykas Grunkis, Kajus Mikalauskas, J. Rudaitis, Lukas Buinevičius, Dovydas Buika, M. Juzėnas, Gantas Križanauskas, Gabrielius Jokubauskas, Majus Bulanovas, Kristupas Grybas, Matas Šiškauskas, Armandas Bancevičius, Adomas Pocius, Kevinas Šacas, Titas Lavrinovičius, Martynas Kancevičius.
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