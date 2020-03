Studentų krepšinio sostinė nesikeičia

Naudingiausias – LKL milžinas

LSKL 2019–2020 m. sezono uždanga nuleista užtikrintu daugkartinių čempionų triumfu. Arūno Juknevičiaus auklėtiniai su studentiškajame krepšinyje debiutavusiu Kauno "Žalgirio" įžaidėju R.Jokubaičiu priešakyje LSKL finale nesunkiai 96:73 nukovė Klaipėdos universiteto (KU) ekipą.

Praėjusiais metais finale VDU tik po pratęsimo 117:113 nugalėjo Lietuvos sporto universiteto (LSU) studentus, o šiemet finale nuo pat dvikovos pradžios ėmė įrodinėti savo pranašumą. VDU prieš klaipėdiečius pirmąjį kėlinį laimėjo 24:10, o į didžiąją pertrauką iškeliavo susikrovę 33 taškų pranašumą – 53:20. Ypač galingai nugalėtojų gretose rungtyniavo naudingiausio (MVP) žaidėjo prizą gavęs L.Birutis. 213 cm ūgio "centro" sąskaitoje – 18 taškų (8/8 dvit., 2/2 baudos, 3 atk. kam., 2 rez. perd., 25 naud. balai). Marijus Užupis pridėjo 12 taškų (4/7 trit.), Regimantas Miniotas (14 atk. kam.) ir Ignas Labutis – po 10 tšk. Žalgirietis R.Jokubaitis per beveik 24 minutes pelnė 8 taškus (1/3 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam., 9 rez. perd.).

Klaipėdos komandą bandė gelbėti 20 taškų pelnęs Ernestas Bružas, po 15 taškų surinko Nojus Mineikis (13 atk. kam.) ir Eimantas Žilius.

VDU treneris Arūnas Juknevičius po dvikovos pasidžiaugė, kad pavyko iš anksto paruoštas planas.

"Buvome išanalizavę klaipėdiečių žaidimą. Žinojome, kad varžovai labai taikliai atakuoja iš trijų taškų zonos, bet pirmoje pusėje jų pataikymas buvo gana prastas ir tai mums leido susikrauti didelį pranašumą ir laimėti rungtynes", – sakė čempionų strategas.

Pasigedo intrigos

Pasak KU trenerio Mindaugo Stašio, vien patekimas į LSKL didįjį finalą – jau laimėjimas.

"Tikrai pelnytai patekome į finalą, pusfinalyje nugalėję labai galingą LSU komandą. Žinoma, iš finalo tikėjausi daugiau, bet mano žaidėjai turbūt šiek tiek išsigando, kai pamatė LKL žaidėjus – R.Jokubaitį, L.Birutį ir kitus", – teigė M.Stašys.

Rezultatyviausio 2019–2020 m. LSKL viso sezono žaidėjo prizą gavo Vilniaus universiteto (VU) krepšininkas Dominykas Bučas. Jis per rungtynes vidutiniškai rinko po beveik 23 taškus. D.Bučas taip pat pasižymėjo kaip geriausias lygos kovotojas dėl atšokusių kamuolių, per rungtynes vidutiniškai atkovodavęs po dešimt kamuolių. Dar vienas VU žaidėjas – Kipras Urbanavičius gavo asmeninį prizą už rezultatyvius perdavimius. Jis per rungtynes vidutiniškai atlikdavo po šešis rezultatyvius perdavimus.

"Finale norėjosi daugiau intrigos, tačiau sporte nieko negali prognozuoti. Per šiuos metus buvo daug gražių ir įtemptų kovų, tačiau finale VDU jau pademonstravo išties čempionišką charakterį ir pernykščio scenarijaus su pratęsimu jau nebenorėjo", – po finalo kalbėjo LSKL prezidentas Rimantas Cibauskas.

Vilniečiai nepasipriešino

LSKL bronzos medaliais pasipuošė Lietuvos sporto universiteto (LSU) studentai, Kaune vykusiame mažajame finale be didesnio vargo 116:84 nušlavę Vilniaus universiteto (VU) ekipą.

Trenerio Edo Nickaus diriguojami LSU studentai šįkart žūtbūt siekė atsigriebti už tai, kad neprasibrovė į LSKL didįjį finalą. Kauniečių kovingumas, disciplina ir noras nugalėti buvo ryškiai pastebimi – dar iki didžiosios pertraukos kauniečiai atitrūko 23 taškų persvara – 61:38 ir visą dvikovos laiką kontroliavo rungtynes.

LSKL mažajame finale LSU gretose pirmu smuiku griežė aukštaūgis Tomas Rimša. Jis per 29 minutes pelnė 31 tašką (12/14 dvit., 2/3 trit., 1/4 baudos, 13 atk. kam., 2 rez. perd.) ir surinko 44 naudingumo balus. Rokas Mačiulis prie bronzinės LSU pergalės pridėjo 23 taškus, Žygimantas Jocys – 18 (5/8 trit.), Gabrielius Čelka – 17 (3/4 trit., 8 atk. kam.), Laurynas Balkūnas – 12 tšk.

VU komandą bandė gelbėti Kipras Urbanavičius, pelnęs 24 taškus (3/5 dvit., 6/10 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd.). Vytautas Saulis surinko 20 taškų, Kipras Davidonis – 15 tšk.

"Pusfinalyje pralaimėjome išties fantastiškas rungtynes sužaidusiam Klaipėdos universitetui. Labai gaila, kad krepšinio klubai nesudaro galimybių geriausiems mūsų žaidėjams atstovauti universitetui, žaidėme be penkių elitinių savo krepšininkų, bet yra, kaip yra. Tikrai labai džiaugiuosi iškovota trečiąja vieta", – po bronzinės dvikovos kalbėjo Edas Nickus.