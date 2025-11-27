Susižadėjo „Žalgirio“ gynėjas Deividas Sirvydis

Mergina stovi šalia kalnų, o ant jos iškeltos rankos piršto matyti sužadėtuvių žiedas.
Apie tai, kad 25 metų 204 cm ūgio gynėjas pasipiršo Justei, praneša ir Kauno „Žalgirio“ feisbuko paskyra, patalpinusi D. Sirvydžio nuotrauką krepšinio aikštelėje, o Justės – su sužadėtuvių žiedu.
„Ji pasakė „Taip“. Didžiausi sveikinimai Deividui ir Justei“, – rašoma „Žalgirio“ feisbuko paskyroje.
D. Sirvydis „Žalgirio“ komandai atstovauja antrą sezoną. Savo karjerą jis pradėjo Vilniaus „Ryto“ klube, iš jo perėjo į Jeruzalės „Hapoel“ ekipą. Vėliau jis rungtyniavo NBA, Detroito „Pistons“ komandoje.
Grįžęs iš JAV, D. Sirvydis vilkėjo Panevėžio „Lietkabelio“ marškinėlius, buvo šios ekipos lyderis. Geras jo žaidimas neliko nepastebėtas – po 2023-2024 metų sezono Panevėžyje Deividas sulaukė kvietimo į „Žalgirį“.
