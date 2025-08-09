Sutriuškinti turkai teisinosi nuovargiu

Diktavo savo sąlygas
Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda Stambule sutriuškino turkus 91:70. Tai – antra iš eilės lietuvių pergalė ruošiantis Europos čempionato finalo turnyrui.
Mūsiškiai visą dvikovą diktavo aikštės šeimininkams savo sąlygas – 15:4, 21:12, 47:27, 73:52.
Lietuvos rinktinės strategų štabas šioms rungtynėms neregistravo Jono Valančiūno, Turkijos ekipos vyriausiasis treneris Erginas Atamanas – natūralizuoto amerikiečio Shane’o Larkino.
„Prastai gynėmės, neprilygome varžovams taiklumu. Vienintelis galimas pasiteisinimas – nuovargis po treniruočių stovyklos, nors ten iš tiesų gerai padirbėjome“, – po varžybų kalbėjo turkų ekipos gynėjas F. Korkmazas.
Kaune viešės kartvelai
Rytoj „Žalgirio“ arenoje numatytas Lietuvos krepšininkų draugiškas mačas su kartvelais, kurie Latvijos sostinėje 66:76 pralaimėjo Izraelio atstovams ir 70:75 – estams.
Per mačą su Estijos rinktine Sakartvelo komandai 18 taškų pelnė Tornikė Šengelija, po 11 tšk. – Giorgis Korsantija (7 atkovoti kamuoliai) ir Beka Burdžanadzė, 10 tšk. – Giorgis Šermadinis (9 atkovoti kamuoliai), 7 tšk. – natūralizuotas amerikietis Kamaras Baldwinas (4 rezultatyvūs perdavimai).
Rugpjūčio 14 d. mūsiškiai Rygoje išmėgins jėgas su latviais, 15 d. Šiauliuose – su Lukos Dončičiaus vedamais slovėnais, 20 d. Vilniuje – su turkais ir 22 d. Alytuje – su islandais.
Islandijos rinktinė išvykoje 61:87 pralaimėjo italams ir 90:92 – lenkams.
Portugalų viražai
Juodkalniečiai, būsimieji lietuvių varžovai „EuroBasket“ turnyro B grupėje, 75:81 nusileido prancūzams.
Boško Radovičiaus treniruojamai Juodkalnijos komandai Nikola Vučevičius surinko 19 tšk. ir šešis kartus atkovojo kamuolį, Marko Simovičius pelnė 14 tšk., Igoris Drobnjakas – 10 tšk., o nugalėtojams Kauno žalgirietis Sylvainas Francisco pelnė 7 tšk.
Portugalai, 76:74 palaužę pagrindinę ispanų rinktinę, 63:64 pralaimėjo šios šalies B ekipai.
Dvi pergales iš eilės šventė serbai: 126:89 sutriuškino Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę, 79:67 nugalėjo lenkus.
Praeitą mėnesį Lenkijos piliečiais tapo JAV krepšininkai Jordanas Loydas ir Jerrickas Hardingas. Anot lenkų žiniasklaidos, rinktinės marškinėlius turėtų užsivilkti J. Loydas. Su serbais žaidė kitas natūralizuotas amerikietis Jeremy Sochanas.
Reitingo autoriai suabejojo
Atnaujintas Europos čempionato finalo turnyre dalyvausiančių rinktinių reitingas, tačiau jis paskelbtas prieš lietuvių ir turkų mačą.
Mūsų šalies komandai skirta 9-oji vieta. Aukštesnėse pozicijose buvo Serbijos, Vokietijos, Prancūzijos, Turkijos, Latvijos, Graikijos, Slovėnijos ir Ispanijos ekipos.
„Lietuvių branduolys – tas pats, kuris 2023-iaisiais pasaulio čempionate nugalėjo amerikiečius. Galbūt mes nepagrįstai nuvertinome, skyrę tik devintą vietą?“, – svarstė reitingo sudarytojai.
Statistika
Turkija–Lietuva 70:91 (12:21, 19:31, 21:21, 18:18).
Turkija: C. Osmanas 17 taškų (5/6 dvitaškių), F. Korkmazas 15, K. Sipahis 9, O. Bitimas 8, A. Bona 7 (5 atkovoti kamuoliai), S. Hazeras 6, O. Yurtsevenas ir A. Sengunas po 4, B. Ugurlu, E. Osmanis, Y. Saybiras, S. Sanli, Y. Arslanas ir E. Yilmazas po 0.
Lietuva: M. Normantas 15 taškų (3/4 tritaškių), R. Jokubaitis 13 (6 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai), T. Sedekerskis 10, M. Blaževičius (4/5 dvitaškių) ir L. Birutis (4/5 dvitaškių) po 8, Ą. Tubelis ir D. Sirvydis (1/4 tritaškių) po 7, G. Radzevičius (4 rezultatyvūs perdavimai), A. Velička, E. Bendžius ir M. Rubštavičius po 4, R. Giedraitis ir I. Sargiūnas po 3, K. Žemaitis 1.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 16/33 (48 proc.) ir 28/39 (72 proc.), tritaškių – 7/22 (32) ir 9/25 (36), baudų metimų – 17/27 (63) ir 8/12 (67). Atkovota kamuolių – 31 ir 35. Rezultatyvūs perdavimai – 15 ir 27.
