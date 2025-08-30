„EuroBasket“: skaudžios sąskaitos, istorinės staigmenos

Prireikė protesto
Prieš trejus metus Kelno arenoje lietuviai po dviejų pratęsimų nusileido vokiečiams 107:109.
Tąkart grybą pjovę arbitrai – italas Manuelis Mazzoni, lenkai Wojciechas Liszka ir Michalas Procas – nugvelbė iš mūsiškių vieną baudos metimą, be to, ginčytini buvo dar keli šių teisėjų sprendimai, tad Tarptautinė krepšinio asociacijų federacija (FIBA), nors ir atmetusi Lietuvos atstovų protestą, vis dėlto diskvalifikavo šią trijulę.
Šiandien Lietuvos ir Vokietijos krepšininkai susitiks Tamperėje. Tai bus „EuroBasket“ B grupės trečio turo mačas.
Palyginti su 2022-aisiais, mūsų komandoje iš anuometės sudėties likę Rokas Jokubaitis, Jonas Valančiūnas ir Rokas Giedraitis, vokiečių gretose – Maodo Lo, Johannesas Voigtmannas, Franzas Wagneris, Danielis Theisas, Dennisas Schroderis, Justusas Hollatzas, Johannesas Thiemannas ir Andreas Obstas.
Palaužė favoritus
Limasolyje startavusiame C grupės turnyre staigmeną pateikė Sakartvelo rinktinė – 83:69 privertė kapituliuoti Ispanijos ekipą.
Tai pirma kartvelų pergalė prieš ispanus per visą Europos čempionatų istoriją.
Nugalėtojų vedlys buvo Alexanderis Mamukelašvilis: Toronto „Raptors“ klubo puolėjas pelnė devyniolika taškų, septynis kartus atkovojo kamuolį, atliko šešis rezultatyvius perdavimus.
Aikštėje vyko keisti dalykai, galiausiai išlindę mums per gerklę.
„Nesugebėjau įtikinti savo žaidėjų, kad varžovai gerokai stipresni fiziškai, tad mums reikės papildomų jėgų. Deja, mano argumentų neišgirdo“, – pripažino ispanų strategas Sergio Scariolo.
Vienas kartvelų lyderių Tornikė Šengelija, dėl širdies ritmo sutrikimo praleidęs kontrolines rungtynes, sugrįžo į kovos rikiuotę ir prie pergalės prisidėjo trylika taškų.
„Neplanavome, kad Tornikė žais. Ant atsarginių suolo jį net prilaikė du bendražygiai, tačiau jis vis tiek pasiekė savo“, – sakė Sakartvelo komandos vyriausiasis treneris Aleksandras Džikičius.
Lūžis ir keisti įvykiai
D grupės varžybos vyksta Katovicuose. Arenos šeimininkai lenkai 105:95 palaužė Slovėnijos rinktinę.
Svečių neišgelbėjo net Lukos Dončičiaus šou: slovėnas surinko 34 taškus (pataikė 17/18 baudų metimų, atliko devynis rezultatyvius perdavimus, keturis kartus atkovojo ir penkis kartus perėmė kamuolį) ir 42 naudingumo balus.
Lenkijos ekipai 32 taškus pelnė natūralizuotas amerikietis Jordanas Loydas. Tikslą pasiekė net septyni jo tritaškiai iš aštuonių.
„Lūžis – trečią kėlinį, kai aikštėje vyko keisti dalykai, išlindę mums per gerklę“, – sarkastiškai komentavo Slovėnijos komandos strategas Aleksandras Sekuličius.
Jis turėjo galvoje technines pražangas jo vadovaujamai ekipai ir L. Dončičiui. Tuo pasinaudoję lenkai padidino savo persvarą (62:49).
Tribūnoje – NBA strategai
Prancūzai, kurių gretose – Kauno žalgirietis Sylvainas Francisco, 92:64 sutriuškino Belgijos atstovus.
S. Francisco pelnė penkis taškus, atliko šešis rezultatyvius perdavimus, blokavo du belgų metimus.
„Varžovai privalo žinoti, kad jiems grėsmę kels kiekvienas mūsų komandos žaidėjas“, – pareiškė Prancūzijos ekipos gynėjas Isaia Cordinier’is.
C grupėje graikai 75:66 įveikė italus. Milvokio „Bucks“ žvaigždė Giannis Antetokounmpo pelnė 31 tašką (septyni atkovoti kamuoliai, penkios klaidos) ir surinko 29 naudingumo balus.
Tarp žiūrovų buvo „Bucks“ vyriausiasis treneris Docas Riversas ir šio NBA klubo generalinis vadybininkas Jonas Horstas.
„Mūsų komanda su Gianniu ir be jo – du skirtingi kolektyvai. Kai jis aikštėje, svarbu, kad kiti žaidėjai išplėstų erdvę jo manevrams“, – sakė Graikijos rinktinės vairininkas Vassilis Spanoulis.
Rezultatai
Sakartvelas–Ispanija 83:69 (20:17, 17:18, 20:14, 26:20). 1 520 žiūrovų. S. Mamukelašvilis 19 taškų (7 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai), G. Bitadzė 15 (5 atkovoti kamuoliai), T. Šengelija 13 / J. Hernangomezas 13 taškų (8 atkovoti kamuoliai), S. Aldama 12 (2/10 tritaškių), D. Brizuela 11.
Izraelis–Islandija 83:71 (23:19, 13:13, 24:20, 23:19). 3 045 žiūrovai. R. Sorkinas 31 taškas (5 atkovoti kamuoliai), D. Avdija 20 (9 atkovoti kamuoliai) / E. Fridrikssonas 17 taškų (4 klaidos), T. Hlinassonas 13 (14 atkovotų kamuolių).
Belgija–Prancūzija 64:92 (10:18, 17:25, 22:27, 15:22). 2 472 žiūrovai. H. Vanwijnas 13 taškų (5 atkovoti kamuoliai), I. Bako 11 (7 atkovoti kamuoliai) / B. Coulibaly (7 atkovoti kamuoliai) ir E. Okobo po 12 taškų, G. Yabusele 11, N. Hifis ir Z. Risacheras po 10.
Bosnija ir Hercegovina–Kipras 91:64 (23:13, 24:13, 11:23, 33:15). 2 420 žiūrovų. J. Nurkičius 18 taškų (6 atkovoti kamuoliai), A. Alibegovičius, A. Gegičius (6 rezultatyvūs perdavimai) ir A. Vrabacas po 10 / K. Simitzis 22 taškai (6 atkovoti kamuoliai), F. Tigkas 12 (5 rezultatyvūs perdavimai).
Graikija–Italija 75:66 (22:12, 14:20, 20:13, 19:21). 7 000 žiūrovų. G. Antetokounmpo 31 taškas (7 atkovoti kamuoliai, 5 klaidos) / N. Melli 15 taškų (7 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai), S. Niangas 11, M. Spagnolo 10.
Slovėnija–Lenkija 95:105 (25:29, 21:18, 23:33, 26:25). 9 337 žiūrovai. L. Dončičius 34 taškai (17/18 baudų metimų, 9 rezultatyvūs perdavimai, 5 perimti kamuoliai), E. Muričius 17 / J. Loydas 32 taškai (7/8 tritaškių), M. Ponitka 23 (7 atkovoti kamuoliai), A. Pluta 15.
C grupė
1. Bosn. / Herzeg. 1 0 +27
2. Sakartvelas 1 0 +14
3. Graikija 1 0 +9
4. Italija 0 1 -9
5. Ispanija 0 1 -14
6. Kipras 0 1 -27
D grupė
1. Prancūzija 1 0 +28
2. Izraelis 1 0 +12
3. Lenkija 1 0 +10
4. Slovėnija 0 1 -10
5. Islandija 0 1 -12
6. Belgija 0 1 -28
