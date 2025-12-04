Tragiškai krepšį atakavę žalgiriečiai pralaimėjo Walkerio vedamai „Maccabi“

Rungtynių pradžioje Ignas Brazdeikis ir Sylvainas Brazdeikis pasižymėjo iš po krepšio, Ąžuolas Tubelis ir Nigelas Williamsas-Gossas sumetė baudas – 8:8. Mosesas Wrightas pataikė 1 baudą, Deividas Sirvydis tritaškiu lygino rezultatą (12:12), bet per likusias pusketvirtos pirmojo kėlinio minutės „Žalgiriui“ taškus pelnė tik dėjimu greitą ataką pabaigęs Dustinas Sleva – 14:22.
Prasidėjus antrajam kėliniui, N.Williamsas-Gossas rinko 5 taškus iš eilės, S.Francisco atliko perdavimą M.Wrightui ir pats pridėjo 3 taškus – 24:29. Tada buvęs žalgirietis Lonnie Walkeris pelnė 10 taškų vos per kiek daugiau nei minutę ir „Maccabi“ atsiplėšė 24:39. S.Francisco asistavo Ą.Tubeliui greitoje atakoje ir pataikė 4 iš 6 baudų, tačiau varžovai toliau gana lengvai rinko taškus – 30:51.
Skirtumas buvo pasiekęs ir 25 taškus (30:55), kurį mažino S.Francisco perdavimai Ą.Tubeliui bei M.Wrightui ir paties prancūzo taškai – 36:55. Edgaras Ulanovas pataikė vos antrąjį „Žalgirio“ tritaškį, D.Sirvydis sumetė baudas, Maodo Lo pridėjo dvitaškį su pražanga, o E.Ulanovas metimą iš vidutinio nuotolio – 46:60.
Ketvirtąjį kėlinį L.Walkeris atidarė 9 taškais iš eilės – 46:69. I.Brazdeikis pataikė tritaškį, M.Wrightas įdėjo po S.Francisco perdavimo – 51:69. S.Francisco sumetė baudas, I.Brazdeikis rinko 5 taškus, o Mantas Rubštavičius užbaigė mačą dviem taikliais tritaškiais – 65:83.
