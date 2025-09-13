Trenerį nudžiugino pastangos gynyboje

Nigelas Williamsas-Gossas pelnė pirmuosius taškus, bet po to 5 minutes rezultatyviai žaidė tik „Galatasaray“ krepšininkai – 2:8. Iš po krepšio įmetė Dustinas Sleva, vėliau asistavęs ir Manto Rubštavičiaus tritaškiui – 7:10. M.Rubštavičius pasižymėjo ir greitoje atakoje, prasiveržimą pridėjo Arnas Butkevičius – 11:16.
Antrąjį kėlinį atidarė 7 iš eilės D.Slevos taškai, lyginę rezultatą – 18:18. N.Williamsas-Gossas perėmė kamuolį ir jį paliko M.Wrighto dėjimui, Ignas Brazdeikis smeigė tritaškį, o D.Sleva jau vedė „Žalgirį“ į priekį – 25:21. M.Wrightas įveikė varžovų gynybą, bet po to pataikė tik 1 baudą iš 4 – 28:25. N.Williamsas-Gossas neklydo nuo baudų metimo linijos, D.Sleva perėmė kamuolį ir jį ant lėkštutės padėjo Dominykui Daubariui, o antrąjį kėlinį 4 taškais iš eilės užbaigė M.Rubštavičius – 36:28.
Edgaras Ulanovas įmetė baudą ir vėliau šovė tritaškį, I.Brazdeikis kabino kamuolį galingam M.Wrighto dėjimui ir pats rinko 4 taškus – 46:37. Nedas Raupelis pelnė taškus su pražanga, M.Rubštavičius pataikė tritaškį (52:41), bet trečiojo kėlinio pabaigoje varžovai sumažino skirtumą – 54:47.
Kajus Mikalauskas buvo taiklus iš toli greitoje atakoje ir atliko perdavimą A.Butkevičiui – 59:47. Po minutės pertraukėlės „Galatasaray“ atsakė savo atkarpa (59:56), kurią nutraukė I.Brazdeikis, sumetęs baudas ir asistavęs M.Wrighto dvitaškiui su pražanga – 64:56. A.Butkevičius rinko 3 taškus, Dovydas Buika pridėjo 4, o rungtynes uždarė du M.Rubštavičiaus tritaškiai – 77:66.
„Žalgiris“: M.Rubštavičius 18 (4/4 trit.), D.Sleva 11 (7 atk. kam., 4 rez. perd.), M.Wrightas 10 (8 atk. kam., 3 per. kam., 2 blk.), I.Brazdeikis 9, A.Butkevičius 7, N.Williamsas-Gossas 4, E.Ulanovas 4 (2 blk.), D.Buika 4, D.Daubaris 4, K.Mikalauskas 3 (3 per. kam.), N.Raupelis 3, I.Štombergas 0, M.Bulanovas 0.
„Galatasaray“: J.Palmeris 15 (3 per. kam., 2 blk.), E.McCollumas 12.
"Svarbiausia, kad pradėjome nuo gynybos. Šiuo aspektu esu labiausiai patenkintas. Po truputį bandome suprasti, ką norime daryti aikštėje, o ko nenorime. Lyginant su pirmosiomis rungtynėmis Turkijoje pridėjome atletiškumo, gal nelabai tikėjomės gauti tokio kontakto, bet šiandien atrodėme jau geriau. Tačiau tam ir atvykome, kad įsivertintume tą fiziškumo lygį. Smagu, kad daug dažniau veržėmės į baudos aikštelę, tai pasiteisino. Gerai dalinomės kamuoliu, pavyko daug prasiveržimų, apskritai daug kas pavyko“, - dėstė T. Masiulis.
