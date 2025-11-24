 Rubštavičius – apie debiutą, Tubelį ir palyginimus su Sirvydžiu

Rubštavičius – apie debiutą, Tubelį ir palyginimus su Sirvydžiu

2025-11-24 23:57
LKL.lt inf.

Trumpų pokalbių su LKL, kurią remia „Betsson“, žaidėjais ir treneriais rubrikoje – interviu su Kauno „Žalgirio“ atstovu Mantu Rubštavičiumi.

Mantas Rubštavičius
Mantas Rubštavičius / LKL, kurią remia Betsson nuotr.

23-ejų gynėjas lygoje yra tikras senbuvis. Jis čempionate debiutavo dar 2018-2019 m. sezone, kuomet būdamas 16-os jau išbėgo ant parketo su Panevėžio „Lietkabelio“ marškinėliais pergalingame mače prieš Vilniaus „Rytą“. Tiesa, žalgirietis tą vakarą atsimena tik per miglą, o apie žaidimą dabartiniame klube nė negalėjo pasvajoti.

„Tada dar ne – buvau labai jaunas, sunku prisiminti tą debiutą. Prisimenu, kad išsigandęs išėjau į aikštelę, dariau viską, kad komandai padėčiau, nepridaryčiau klaidų“, – savo debiutą gimtojo miesto komandoje prisiminė panevėžietis, pridūręs, jog kitą dieną į mokyklą ėjo būdamas euforijoje.

Šiemet jo komandos draugu Kauno klube tapo Ąžuolas Tubelis. 2002-ųjų kartos žaidėjai klubiniame krepšinyje ilgą laiką atstovavo amžinų varžovų stovykloms, tačiau tai jų nepavertė priešais. Priešingai – vasaros su Lietuvos rinktinės marškinėliais suvienijo iki tol varžovais buvusius šalies talentus.

„Su Ąžuolu kovojame vienas prieš kitą jau nuo Moksleivių krepšinio lygos. Niekada nebūdavome priešai. Vasaromis būdavome kartu jaunimo rinktinėse. Tikrai yra geras draugas ir kartu kovosime už „Žalgirį“, – teigė M. Rubštavičius.

Šiame straipsnyje:
Kauno Žalgiris
Mantas Rubštavičius
Panevėžio Lietkabelis
Ąžuolas Tubelis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų