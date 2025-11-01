Treneris po nesėkmės: ne duobė, o tragedija

Pirmoji šių ekipų akistata buvo pasibaigusi taip pat tvirta „Ryto“ pergale 104:72
„Rytas“ rungtynes pradėjo geriau ir spurtavo 9:2. Skirtumas po Artūro Gudaičio taškų tapo dviženklis (15:5), Simonas Lukošius dar pataikė iš toli, tai pakartojo darkart, o vilniečiai visiškai dominavo – 25:9. Po pirmo kėlinio „Rytas“ pirmavo 29:14.
Skirtumas tarp komandų toliau liko solidus (34:18), nors Dovydas Buika ir Džiugas Slavinskas atsakė penkiais taškais paeiliui – 23:34. Dar du pridėjo Mihkelis Kirvesas, tad „Jonavos Hipocredit“ deficitas liko vienaženklis – 25:34. Nors priartėti ir pavyko, deficitas vėl ėmė augti (33:49), o kontrolę savo rankose „Rytas“ išlaikė – 55:33.
Martynas Paliukėnas bei Jordanas Walkeris „Rytą“ išlaikė triuškinamai priekyje – 62:34. Lukas Kreišmontas ir M.Kirvesas neįpūtė vilties jonaviečiams (43:69), kadangi baudų metimų „Rytas“ pro šoną nešvaistė – 73:45. Pasibaigus trečiam ketvirčiui „Rytas“ dominavo 84:52.
Liko kėlinys, bet situacija nepakito. Kay‘us Bruhnke išnaudojo pražangų limitą, tačiau „Rytas“ vis tiek nė kiek neprisileido oponentų arčiau. Paskutinės minutės liko formalumu.
Jonavos ekipos naujokas Olinas Carteris šįkart pelnė 4 taškus, bet pataikė 1 metimą iš žaidimo iš 10 ir taip rinko vos -7 naudingumo balus.
Neigiamas ir Mato Repšio naudingumas: 3 nepataikyti metimai ir -4 naudingumo balai.
Efektyvumu Jonavos ekipos gretose išsiskyrė tik Lukas Kreišmontas, įmetęs 10 taškų, atkovojęs 4 kamuolius ir rinkęs 18 naudingumo balų.
"Ryto" vienas lyderių Gytis Radzevičius šiame mače gavo poilsio.
„Ryto“ gretose žibėjo daug žaidėjų: J.Walkeris rinko 20 taškų, J. Hardingas – 18, Simonas Lukošius – 17, Gytis Masiulis – 16, A. Gudaitis – 13 (24 n.b.).
S. Lukošiui tai apskritai geriausias mačas LKL. Šalia 17 taškų jis atkovojo 5 kamuolius ir rinko 20 naudingumo balų.
„Jonava Hipocredit“: Džiugas Slavinskas 18, Benjaminas Krikke‘as 13, Lukas Kreišmontas 10, Dovydas Buika, Jaylenas Henry ir Hilmaras Henninssonas – po 6.
„Rytas“: Jordanas Walkeris 20 (4/8 trit.), Jerrickas Hardingas 18, Simonas Lukošius 17, Gytis Masiulis 16 (7 atk. kam.), Artūras Gudaitis 13, Ignas Sargiūnas 10.
„Nei vienas nesurinko penkių pražangų, vadinasi, viską lengvai atidavėme. Po geresnių rungtynių KMT, vėl kritome į duobę“, - sakė S. Babrauskas.
„Akcentavome keletą varžovų žaidėjų, kurie buvo nežaidę su mumis pirmą kartą. Tinkamas požiūris padėjo iškovoti įtikinamą pergalę. Per rinktinių langą neturėsime net 8 žaidėjų, kurie išvyksta į savo šalių rinktines. Bus proga ir mums kažkiek pailsėti“, - teigė „Ryto“ vairininkas Giedrius Žibėnas.
