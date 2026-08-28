Turkai – apie lietuvius: jie puikiai pataiko

Akistata su lyderiais
Mūsų šalies krepšininkai šiandien Stambule su turkais žais pasaulio čempionato atrankos antro etapo J grupės rungtynes.
E. Atamano kariauna – lyderė (6 pergalės, 0 pralaimėjimų), Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda – ketvirta (3-3). Įkandin turkų dar žengia italai (5-1) ir serbai (4-2).
Lietuviams, siekiantiems vieno iš trijų bilietų į pasaulio čempionato pagrindinį turnyrą, šio atrankos etapo mačai – lyg finalai.
R. Kurtinaitis akistatai su Turkijos rinktine pasirinko šį dvyliktuką: gynėjus Dominyką Stenionį, Augustą Marčiulionį, Kristupą Žemaitį ir Matą Jogėlą, puolėjus Gytį Radzevičių, Justą Furmanavičių, Ąžuolą Tubelį, Osvaldą Olisevičių ir Mindaugą Kačiną, vidurio puolėjus Mareką Blaževičių, Donatą Motiejūną ir Regimantą Miniotą.
Nuostoliai ir pamaina
E. Atamano arsenale nėra vienos ryškiausių žvaigždžių – Alpereno Senguno iš Hjustono „Rockets“, taip pat ir dukart Eurolygos čempiono Shane’o Larkino ir pirmą atrankos etapą itin naudingai rungtyniavusio Tariko Biberovičiaus.
Tačiau rikiuotėje – 2025-ųjų Europos vicečempionai C. Osmanas, Omeras Yurtsevenas, Kenanas Sipahis, Sehmusas Hazeras, Ercanas Osmanis, Furkanas Korkmazas, natūralizuoti krepšininkai: iš JAV kilęs Malachis Flynnas ir nigerietis Adamas Bona.
„Turime nuostolių, bet lyderius tinkamai pakeitė kiti žaidėjai, kaip kad S. Larkiną – M. Flynnas. Lietuvos komandoje patirtimi išsiskiria D. Motiejūnas ir Ą. Tubelis, kiti krepšininkai gal mažiau žinomi, bet žaidžia gerą, greitą krepšinį, puikiai pataiko“, – teigė E. Atamanas.
Profesoriaus linkėjimas
Išankstinių mūsų rinktinę laidojančių prognozių, egoistinių sąmokslo teorijų, anoniminio tyliojo boikoto fone – pozityvus habilituoto biologijos mokslų daktaro, profesoriaus, žinomo sporto mokslininko Alberto Skurvydo linkėjimas krepšininkams ir trenerių štabui: „Kovokite už Lietuvą ir už savo garbę. O garbė sporte neįpareigoja visada laimėti – ji įpareigoja kovoti taip, kad po paskutinio švilpuko nebūtų gėda nei pačiam, nei komandai, nei Lietuvai. Pergalė ne visada priklauso nuo mūsų. Tačiau ryžtas, energija, noras ir tai, kaip kovojame, – visada. Parodykite norą, ryžtą ir energiją, kylančią iš širdies. Rezultatas parodo, kas tą dieną laimėjo, o kova – kas jūs esate. Garbės priešingybė – ne pralaimėjimas. Garbės priešingybė – abejingumas, pavydas, nepagarba ir sąmoningas kenkimas kitam.“
Atvyks bosniai
Šiandien J grupėje taip pat varžysis serbai ir islandai (Belgrade), bosniai ir italai (Tuzloje).
Lietuvos krepšininkai, sugrįžę iš Stambulo, rugpjūčio 31-ąją Vilniuje išmėgins jėgas su Bosnijos ir Hercegovinos ekipa.
Bosnių smogiamoji jėga veikiausiai bus Luka Garza (Bostono „Celtics“), Jusufas Nurkičius (Jutos „Jazz“), Edinas Atičius ir Adinas Vrabacas (abu – Sarajevo „Bosna“), Kenanas Kamenjašas („Dubai“), Amaras Alibegovičius („Granada“), Amaras Gegičius (Suboticos „Spartak“).
Pirmadienį Pezare susitiks Italijos ir Serbijos ekipos, Reikjavike – Islandijos ir Turkijos komandos.
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