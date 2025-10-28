Visas rungtynes pirmavęs „Žalgiris“ įveikė „Virtus“ pasipriešinimą

Rungtynes prasiveržimu atidarė Sylvainas Francisco, Ignas Brazdeikis surado įkertantį Ąžuolą Tubelį, tris taškus rinko Edgaras Ulanovas – 7:2. S.Francisco puikiai dirigavo žaidimui ir atliko rezultatyvius perdavimus dviem Deivido Sirvydžio tritaškiams ir Moseso Wrighto bei to paties D.Sirvydžio metimams iš po krepšio, o „Žalgiris“ per pirmąsias 6 minutes varžovams leido pasižymėti tik kartą – 17:2. Tritaškius pataikė Mantas Rubštavičius ir Dustinas Sleva, pirmąjį kėlinį uždarė Arno Butkevičiaus baudos metimai – 25:11.
D.Sleva įmetė iš vidutinio nuotolio, S.Francisco realizavo baudas, M.Wrightas blokavo varžovą ir pats pelnė taškus – 31:17. Antrojo kėlinio viduryje S.Francisco pridėjo 4 taškus, I.Brazdeikis prasiveržė po krepšiu – 37:28. D.Sleva rinko 3 taškus, antrąjį kėlinį užbaigė M.Wrighto taškai – 42:33.
Trečiąjį kėlinį pradėjo D.Sirvydžio tritaškis, I.Brazdeikis surado po krepšiu kertantį Ą.Tubelį, S.Francisco pataikė 2 baudas – 49:37. Po buvusio žalgiriečio Aleno Smailagičiaus 5 taškų iš eilės dviženklį pranašumą atstatė D.Slevos tritaškis ir vėliau M.Wrighto dvitaškis – 54:44. E.Ulanovas sumetė baudas, įdėjo M.Wrightas, o į ketvirtą kėlinį „Žalgiris“ keliavo pirmaudamas 58:50.
„Virtus“ mažino skirtumą iki 4 taškų (58:54), tačiau tada S.Francisco tritaškiu ir puikiu perdavimu M.Wrightui kėlė žiūrovus iš vietų – 63:54. Ą.Tubelis kabino kamuolį M.Wrighto dėjimui, o S.Francisco rinko 7 taškus iš eilės – 72:58. D.Sleva sumetė baudas, Ą.Tubelis pridėjo 4 taškus, tritaškį iš kampo smeigė E.Ulanovas, triuškinantį dėjimą atliko Ą.Tubelis, o rungtynes uždarė S.Francisco tritaškis – 86:65.
„Žalgiris“: S.Francisco 23 (10 rez. perd.), M.Wrightas 14 (8 atk. kam., 3 blk.), D.Sleva 13, D.Sirvydis 11, Ą.Tubelis 10 (7 atk. kam.), E.Ulanovas 8, M.Rubštavičius 3, I.Brazdeikis 2 (4 rez. perd.), M.Lo 0, L.Birutis 0.
„Virtus“: M.Morganas 19, A.Smailagičius 12 (5 atk. kam.).
