„Žalgirio“ varžovai savo sirgalius vilioja nuolaidomis

Nesėkmių neignoravo
Žalgiriečiai su Barselonos krepšininkais susitiks šiandien. Tai bus Eurolygos turnyro šešto turo dvikova.
Kauno komanda praeitą savaitę pralaimėjo visas trejas rungtynes: Eurolygos – Belgrado „Crvena zvezda“ ekipai (79:88) ir Milano „EA7 Emporio Armani“ (78:89), Lietuvos čempionato – Panevėžio „Lietkabeliui“ (85:87).
Barseloniečiai šventė dvi pergales ir patyrė vieną nesėkmę: Eurolygos varžybose nugalėjo Tel Avivo „Maccabi“ (92:71), tačiau nusileido „Dubai“ komandai (78:83), o Ispanijos čempionate privertė kapituliuoti Malagos „Unicaja“ (83:77).
„Per treniruotes matyti, kad žaidėjai tinkamai sureagavo į nesėkmes. Jei būtų priešingai, sakyčiau, kad reikalai – labai prasti. Pozityvius dalykus reikia perkelti į būsimas rungtynes“, – svarstė T. Masiulis.
Susirūpino žiūrovais
„Barcelonos“ naudingiausių žaidėjų Eurolygos turnyre penketą šiuo metu sudaro puolėjai Willas Clyburnas ir Tornikė Šengelija, gynėjai Nicolas Laprovittola ir Kevinas Punteris bei vidurio puolėjas Willy Hernangomezas.
Tačiau N. Laprovittola dėl sveikatos problemų nežaidė trejų paeiliui Eurolygos rungtynių.
„Jie turi kuo pakeisti traumuotus žaidėjus. Yra Tomas Satoransky, Juanis Marcosas, Dario Brizuela. „Barcelonos“ sudėtis gili“, – teigė T. Masiulis.
„Barcelona“ ėmėsi veiksmų, kad į „Blaugrana“ areną ateitų daugiau sirgalių – savo gerbėjų klubo nariams su didele nuolaida pasiūlė bilietų paketą į rungtynes su „Žalgiriu“, Pirėjo „Olympiakos“, Belgrado „Partizan“ ir „Crvena zvezda, Tel Avivo „Hapoel“ bei Atėnų „Panathinaikos“. Bilieto į vienerias rungtynes kaina – nuo 19 iki 60 eurų (įprastai – nuo 44 iki 135 eurų).
Pirma „Neptūno“ pergalė
Europos taurės turnyro, jaunesniojo Eurolygos brolio, A grupėje pirmą pergalę šventė Klaipėdos „Neptūnas“.
Gedimino Petrausko treniruojama komanda „Švyturio“ arenoje 97:88 (35:32, 22:15, 18:26, 22:15) įveikė Hamburgo „Towers“ ekipą.
Nugalėtojams 20 taškų pelnė Donatas Tarolis, 16 – Rihardas Lomažas (4 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos), 13 – Harrisonas Cleary (3/4 tritaškių), 12 – Arnas Velička (1/5 dvitaškių, 1/6 tritaškių, 6 atkovoti ir 4 perimti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai), po 11 – Arnas Beručka ir Zane'as Watermanas, 10 – Martynas Pacevičius (11 atkovotų kamuolių).
Kitas rungtynes klaipėdiečiai žais spalio 29-ąją išvykoje su Liublianos „Olimpija“.
Arnoldo Kulbokos atstovaujamas Salonikų „Aris“ savo aikštėje 79:86 pralaimėjo Manresos „BAXI“. Lietuvis pelnė 4 taškus.
Sugrįš namo
Eurolygos ir Europos taurės turnyruose dalyvaujantys Izraelio klubai gruodį galės sugrįžti į savo šalies arenas.
Pastaruoju metu Eurolygos rungtynes „Hapoel“ krepšininkai saugumo sumetimais žaidė Bulgarijoje, o „Maccabi“ – Serbijoje.
„Žalgiris“ svečiuose su „Hapoel“ susitiks gruodžio 30-ąją, su „Maccabi“ – 2026 m. sausio 15-ąją.
Vienas „Neptūno“ varžovų Jeruzalės „Hapoel“ namų mačus žaidė taip pat Serbijoje, tačiau klaipėdiečių dvikova išvykoje su Jeruzalės atstovais, numatyta lapkričio 11-ąją, dar vyks Belgrade, Ranko Žeravicos arenoje.
Turnyro lentelė
1. „Panathinaikos“ 4 1 +23
2. „Hapoel“ 4 1 +17
3. „Monaco“ 3 2 +22
4. „Paris Basketball“ 3 2 +16
5. „Žalgiris“ 3 2 +16
6. „Barcelona“ 3 2 +13
7. „Real“ 3 2 +11
8. „Olympiakos“ 3 2 +10
9. „Crvena Zvezda“ 3 2 +10
10. „Dubai“ 3 2 +1
11. „Partizan“ 3 2 0
12. „Virtus“ 3 2 -3
13. „Emporio Armani“ 2 3 +5
14. „Fenerbahce“ 2 3 +2
15. „Valencia“ 2 3 -7
16. „Anadolu Efes“ 2 3 -15
17. „Bayern“ 2 3 -31
18. ASVEL 1 4 -22
19. „Maccabi“ 1 4 -23
20. „Baskonia“ 0 5 -45
