Žalgiriečiai išvykoje nugalėjo Eurolygos vicečempionus

Laurynas Birutis pelnė pirmuosius Eurolygos sezono taškus, Nigelas Williamsas-Gossas pridėjo metimą iš vidutinio nuotolio, Dustinas Sleva smeigė tritaškį iš kampo, o Sylvainas Francisco vėl surado L. Birutį, kuris tuo metu rinko pusę „Žalgirio“ taškų – 12:8. Maodo Lo ir S. Francisco pataikė po tritaškį, Mosesas Wrightas atsidarė savo taškų sąskaitą – 20:12. Ąžuolas Tubelis įmetė tritaškį, M. Wrightas ir N. Williamsas-Gossas uždarė kėlinį dvitaškiais – 27:20.
Ignas Brazdeikis tolimu metimu ir M. Lo prasiveržimu didino persvarą iki dviženklės – 32:22. M. Wrightas net tris kartus galingai dėjo į krepšį, tritaškį pataikė S. Francisco – 41:30. Kėlinio pabaigoje suveikė Deivido Sirvydžio ir Ą. Tubelio tandemas, o kėlinį per kelias sekundes taikliu metimu uždarė S. Francisco – 45:35.
L. Birutis pelnė 4 taškus trečiojo kėlinio pradžioje, N. Williamsas-Gossas pasižymėjo greitoje atakoje, D. Sleva taikliai šovė iš toli – 54:40. Edgaras Ulanovas dvitaškiu, o Arnas Butkevičius tritaškiu rinko savo pirmuosius taškus – 61:48. M. Lo realizavo baudų metimus, M. Wrightas buvo taiklus iš artimo nuotolio (63:50), I. Brazdeikis įmetė vieną baudą, kėlinio pabaigoje tritaškiais apsikeitė tautiečiai M. Lo ir Danielis Theisas – 67:60.
Nepaisant M. Wrighto 4 taškų, varžovai kirpo „Žalgirio“ persvarą – 71:67. M. Wrightas įmetė ir tritaškį, sumetė baudas ir N. Williamsas-Gossas tritaškiu vėl vertė „AS Monaco“ šaukti minutės pertraukėlę – 79:67. Ą. Tubelis puikiai grūmėsi po krepšiu, o N. Williamsas-Gossas rinko 5 taškus, didinusius pranašumą – 86:71. Ą. Tubelis realizavo baudų metimus (88:73), bet Mike‘o Jameso vedinas „AS Monaco“ kiekvieną ataką mažino atsilikimą – 88:84. Galiausiai M. Lo pataikė vieną baudą, „Žalgiris“ apsigynė ir šventė pergalę – 89:84.
