Nervų kare Belgrade – pirmasis „Žalgirio“ pralaimėjimas

Rungtynių pradžioje žaidimas sukosi aplink Lauryną Birutį. Nigelas Williamsas-Gossas pasižymėjo dvitaškiu, o L.Birutis pats rinko 4 taškus ir atliko rezultatyvius perdavimus po krepšiu kirtusiems Dustinui Slevai ir Arnui Butkevičiui – 10:6. Nuo suolo pakilęs Maodo Lo atliko rezultatyvius perdavimus A.Butkevičiaus ir Sylvaino Francisco tritaškiams – 16:7. Po S.Francisco perdavimo įdėjo Mosesas Wrightas, S.Francisco pridėjo dvitaškį – 20:13. Edgaras Ulanovas ir M.Wrightas realizavo baudų metimus, Deividas Sirvydis įmetė dvitaškį, Ąžuolas Tubelis pataikė vieną baudą – 27:23.
Šeimininkams išlyginus rezultatą (27:27), M.Wrightas sumetė baudas, S.Francisco pelnė 2 taškus ir atliko perdavimą M.Wrighto dvitaškiui su pražanga, o M.Lo tritaškiu grąžino 9 taškų pranašumą – 37:28. Varžovai greitai atsigavo ir pradėjo po truputį mažinti skirtumą. „Žalgirio“ atakoms stringant, situacijos netaisė ir pramestos L.Biručio ir D.Slevos baudos – 37:39. S.Francisco baudų metimais lygino rezultatą (39:39), bet „Crvena Zvezda“ per paskutinę antrojo kėlinio minutę pelnė dar 6 taškus be atsako – 39:45.
S.Francisco sumetė baudas ir atliko perdavimą A.Butkevičiui greitoje atakoje – 43:45. Įmetė N.Williamsas-Gossas, A.Butkevičius dėjo į krepšį po S.Francisco perdavimo, L.Birutis švelnino atsilikimą iki minimumo – 49:50. M.Lo neklydo nuo baudų metimo linijos, E.Ulanovas pataikė tritaškį, L.Birutis kartojo metimą ir N.Williamsas-Gossas uždarė trečiąjį kėlinį metimu iš vidutinio nuotolio – 58:57.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje M.Lo pataikė du sunkius tritaškius – 64:61. Tačiau tada prasidėjo „Crvena Zvezda“ lyderio Jordano Nworos šou, kuris pelnė 9 taškus iš eilės ir vėl išvedė savo komandą į priekį – 67:70. A.Butkevičius po E.Ulanovo perdavimo ir vėliau tritaškį pataikęs N.Williamsas-Gossas (72:77) dar trumpam išlaikė intrigą, bet žaidimo skonį pajutę šeimininkai jau kontroliavo rungtynes. Rungtynes uždaręs A.Butkevičiaus tritaškis nieko nebepakeitė – 79:88.
Naujausi komentarai