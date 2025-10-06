Kodėl mėsos gaminiai „Norfoje“ pigiausi? Dėl konkurencijos ir privačių prekių ženklų

Pasak „Norfos“ vadovo, tokia didelė privačių prekės ženklų gaminių paklausa įrodo, kad jie puikiai tenkina kainos ir kokybės santykį, kurio reikalauja reiklus šiandienos pirkėjas. Jis akcentuoja, kad ir kitų tiekėjų produktai yra aukštos kokybės, tačiau analogiškus savo prekės ženklų gaminius „Norfa“ visuomet gali parduoti bent šiek tiek pigiau, nes patiria gerokai mažesnes sąnaudas, kurios susijusios su reklama, rinkodara, logistika ir t. t.
Oficialiais duomenimis, kuriuos kas savaitę skelbia valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, „Norfoje“ parduodamos virtos dešros ir dešrelės nuolat yra pigiausios, pvz., 38 savaitę „Norfoje“ jos kainavo, atitinkamai, 1,23 ir 2,19 Eur/kg, o „Lidl“ – 2,2 ir 3,2; „Maximoje“ – 2,24 ir 3,38, „Iki“ – 2,65 ir 3,89, „Rimi“ – 2,47 ir 6,49 Eur/kg.
Tiesiog naminiai gaminiai
„Dalies mūsų prekės ženklų gaminių kainos gali būti ir du ar net daugiau kartų mažesnės nei kitų gamintojų, pavyzdžiui, kaip rodo Žemės ūkio duomenų cento duomenys – virtų dešrų ir dešrelių, o taip pat kai kurių aukščiausios kokybės vytintų dešrų, – pavyzdį pateikia D. Dundulis. – Dar vienas mūsų išskirtinumas – niekada neleidžiame, kad parduotuvių lentynose ir vitrinose dominuotų kuris nors vienas gamintojas. Nesvarbu, ar tai būtų vienas iš didžiųjų šalies mėsos perdirbėjų, ar mūsų grupės įmonė „Rivona“. Neabejojame, kad sveika konkurencija užtikrina geriausią produktų kokybę bei kainą ir geriausiai tenkina vartotojo poreikius. Toks požiūris neleidžia niekam užmigti ant laurų.“
Nuo kitų didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų „Norfos“ parduotuvės išsiskiria ir tuo, kad čia pirkėjas randa ne tik didžiausių mėsos perdirbėjo produkcijos, bet ir mažųjų, regioninių gamintojų. Dalis jų savo gaminius tiekia tiesiai į numatytas parduotuves „Norfa“, dalis – į centrinį sandėlį, iš kur, jei gamintojas mažas ir visoms 160 „Norfos“ parduotuvių produkcijos prigaminti nepajėgus, gaminiai paskirstomi į tikslines kelias ar keliasdešimt parduotuvių.
Todėl „Norfoje“ pirkėjas gali rinktis ir pagal vietines, kaimiškas tradicijas pagamintų mėsos gaminių. Pasak „Norfos“ vadovo, pirkėjai tokius gaminius, vedami nostalgijos, dažnai vadina tiesiog „naminiais“, nes jų skonis ir kvapas primena kažkada namuose gamintus mėsos produktus.
Kita vertus, akivaizdu, kad mūsų pirkėjas tiki „Norfoje“ parduodamų gaminių kokybe, ją vertina, jei deda ant šventinio stalo.
„Dar viena „Norfos“ tinklo parduotuvių stiprioji pusė ir išskirtinumas palyginti su konkurentais, kurį nurodo pirkėjai, – čia jie randa labai platų mėsos gaminių asortimentą: nuo paprastų ir ypač žemos kainos virtų dešrų bei dešrelių, virtų ir keptų kulinarijos gaminių, kaip šaltiena, netikras zuikis ar vyniotiniai, įvairių rūkytų mėsos gaminių iki aukščiausios kokybės šalto rūkymo ar vytintų delikatesų, – atkreipė dėmesį „Norfos“ vadovas. – Beje, senos tradicinės, per ilgus metus pasiteisinusio technologijos gaminiai ypač paklausūs. Pavyzdžiui, šaltienos „Norfoje“, galimai, parduodama tiek, kiek visi kiti mažmeninės prekybos tinklai neparduoda ir kartu sudėjus.“
O tenkinant „Norfos“ parduotuvėse sparčiai augančią karšto rūkymo gaminių paklausą, „Rivonoje“ prieš metus buvo įrengta moderni šių gaminių gamybos įranga.
Auga kokybiškiausių gaminių paklausa
Jis taip pat akcentuoja, kad didelę dalį pirkėjų vertinamų mėsos gaminių galima rasti išskirtinai tik „Norfos“ parduotuvėse, pavyzdžiui „Kaimišką“ mėsos gaminių liniją.
„Kadangi „Norfos“ tinklui mėsos produktus su privačiais prekių ženklais gamina „Rivonos“ Mėsos perdirbimo padalinys ir kulinarijos cechas, jų pirkėjas randa tik mūsų tinkle. Tai platus virtų, keptų, karštai ar šaltai rūkytų, vytintų gaminių pasirinkimas, kokio nerasite jokiame kitame šalies mažmeninės prekybos tinkle. Labai svarbu, ką akcentuoja pirkėjai, kad jiems suteikiame galimybę rinktis nuo pačio pigiausio, iki pačio gurmaniškiausio mėsos gaminio – kiekvienam pagal galimybes ir poreikius, – pasakojo „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas. – Pirkėjas, užėjęs į didžiąsias „Norfas“, pats įsitikina, kad tokio dydžio vitrinų šaldytuvų su mėsos produkcija ir tokio gausaus pasirinkimo kituose šalies mažmeninės prekybos tinkluose nepamatys. Beje, ir tokio dydžio sveriamų produktų skyriai, kuriuose pirkėjas gali pasirinkti ir pardavėjos paprašyti jam labiausia tinkančios prekės bei jos kiekio, kituose prekybos tinkluose arba jau išnaikinti, arba gana sparčiai nyksta.“
Analizuodamas pardavimus „Norfos“ parduotuvių tinkle D. Dundulis teigė, kad čia lankosi labai skirtingų poreikių pirkėjai: „Jie nuperka labai didelius kiekius pigiausių virtų dešrų, bet taip pat matome, kad vis didesnės paklausos sulaukia aukščiausios kokybės ir, suprantama, brangiausi rūkyti bei vytinti mėsos gaminiai“. Tai rodo, kad daliai pirkėjų vis dar svarbi tik kaina, bet daugėja tų, kuriems svarbu, kaip produktas pagamintas, kokia jo sudėtis – koks mėsos kiekis produkte, ar nėra konservantų ir pan. Beje, tarp brangiausių mėsos gaminių daugiausiai nuperkama privačių prekės ženklų.
„Tačiau ir čia ryškėja tam tikros tendencijos: rūkytų dešrų ir dešrelių pastaruoju metu perkama šiek tiek mažiau, o vytintų ir šaltai rūkytų dešrų, t. y. kokybiškiausių gaminių, perkama vis daugiau. Tačiau jau kelinti metai iš eilės dar sparčiau auga natūralių rūkytų ir vytintų grynos mėsos gaminių – nugarinės, kumpių, šoninės – paklausa“, – tendencijomis dalinosi „Norfos“ vadovas.
Tiki kokybe – deda ir ant šventinio stalo
Prieš šventinius sezonus „Norfoje“ stipriai didėja įvairių vyniotinių ir kitų valgymui jau paruoštų gaminių pardavimai.
„Prieš Kalėdas, Velykas vyniotinių ir kitų paruoštų valgyti mėsos gaminių pardavimai auga ne procentais, o kartais. Kaip, beje, ir marinuotos mėsos, paruoštos kepti. Ir ši tendencija kasmet stiprėja. Tai rodo, kad vis daugiau žmonių linkę ne suktis virtuvėje, o brangina savo laiką ir nori pabendrauti su giminėmis, draugais. Kita vertus, akivaizdu, kad mūsų pirkėjas tiki „Norfoje“ parduodamų gaminių kokybe, ją vertina, jei deda ant šventinio stalo, – svarstė D. Dundulis. – Tiesa, šiais laikotarpiais taip pat nuperkama ypač dideli kiekiai aukščiausios kokybės rūkytos ir vytintos produkcijos – juk norima, kad ant šventinio stalo būtų ir gurmaniškų produktų.“
Taip pat vis daugiau perkama beveik paruoštų produktų, kuriuos galima baigti ruošti vos pašildžius ar trumpai termiškai apdorojant, ir jau iškeptų bei parduodamų karštosiose parduotuvių zonose – vištienos, kiaulienos, dešrelių.
(be temos)