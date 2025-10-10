„Žalgiris“ Miunchene sutriuškino Vokietijos čempionus

Žalgiriečiai prametė pirmus 6 metimus (0:4), kol galiausiai nuo suolo pakilęs Maodo Lo smeigė tritaškį, o du tolimus metimus pridėjo Sylvainas Francisco – 9:9. Deividas Sirvydis irgi atsidarė šūviu iš toli, Ąžuolas Tubelis ir M.Lo išnaudojo šeimininkų viršytą komandinių pražangų limitą – 16:11. Mosesas Wrightas apdovanojo varžovus bloku ir kitoje aikštės pusėje rinko 6 taškus, pirmąjį kėlinį tritaškiu uždarė S.Francisco – 26:20.
Antrojo kėlinio pradžioje Laurynas Birutis rinko 3 taškus, dvitaškiu su pražanga pasižymėjo S.Francisco – 32:22. Dustinas Sleva įmetė su pražanga greitoje atakoje, „Bayern“ gynybą įveikė Nigelas Williamsas-Gossas, o M.Lo baudų metimais didino persvarą iki 15 taškų – 39:24. M.Wrightas griebė kamuolį puolime ir po to realizavo baudas, Ą.Tubelis ir S.Francisco pelnė dvitaškius – 45:33.
S.Francisco trečiąjį kėlinį pradėjo tritaškiu ir rezultatyviais perdavimais D.Slevos tolimam metimui ir L.Biručio dvitaškiui iš po krepšio – 53:35. N.Williamsas-Gossas tritaškiu su atakos pabaigos sirena ir D.Sleva dar vienu tolimu metimu augino persvarą – 59:40. S.Francisco perėmė kamuolį ir įmetė iš po krepšio, M.Lo tritaškiu krovė rekordinį pranašumą (64:43), bet tuomet „Bayern“ sužaidė savo gerą atkarpą, per kurią pelnė 10 taškų be atsako – 64:53. Edgaras Ulanovas trečiąjį kėlinį užbaigė 4 baudų metimais – 68:57.
D.Sirvydis ketvirtąjį kėlinį atidarė tritaškiu, Arnas Butkevičius perėmė kamuolį ir dėjo į krepšį, M.Wrightas įdėjo su pražanga, o puikų kamuolio judėjimą taikliu tritaškiu užbaigė A.Butkevičius – 79:57. D.Sleva sumetė baudas, L.Birutis pelnė 6 taškus iš eilės – 87:61. E.Ulanovas ir D.Sleva smeigė tritaškius, o rungtynes dvitaškiu uždarė Ignas Brazdeikis – 98:70.
