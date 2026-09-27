 „Žalgirio“ arenoje – 18 kauniečių tritaškių ir pergalė prieš „Šiaulius“

„Žalgirio“ arenoje – 18 kauniečių tritaškių ir pergalė prieš „Šiaulius“

2026-09-27 18:49
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ (3-0) komanda sužaidė pirmąsias Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, sezono rungtynes namuose. „Žalgirio“ arenoje kauniečiai nugalėjo „Šiaulių“ (1-2) krepšininkus 101:82 (21:19, 27:18, 32:19, 21:26).

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Taškų sąskaitą rungtynėse atidarė Dustino Slevos tritaškis, metimą nuo lentos pataikė Carsenas Edwardsas, Marekas Blaževičius taikliai atakavo tiek iš po krepšio, tiek iš vidutinio nuotolio – 9:4. C. Edwardsas ir D. Sleva įmetė po tritaškį – 15:11. Tritaškiai ir toliau buvo pagrindinis žalgiriečių ginklas: po dar vieną tolimą metimą pridėjo Sterlingas Brownas ir Marius Grigonis – 21:19.

Antrojo kėlinio pradžioje M. Blaževičius įmetė puskablį, Edgaras Ulanovas ir Dovydas Giedraitis smeigė tritaškius – 29:22. Šis tandemas netrukus prasižymėjo ir metimais iš po krepšio – 33:26. Arnas Butkevičius rinko 5 taškus iš eilės, C. Edwardsas pataikė tritaškį, Deividas Sirvydis užbaigė greitą ataką – 43:30. „Šiauliai“ atsakė 7 taškų atkarpa, bet netrukus D. Sirvydis dėjo į krepšį ir antrąjį kėlinį užbaigė tritaškiu iš kampo – 48:37.

M. Blaževičius pataikė 1 baudą, D. Sirvydis pelnė dar 4 taškus, C. Edwardsas taikliai atakavo iš toli, o D. Sleva įmetė iš po krepšio – 58:44. Tada prasidėjo C. Edwardso šou, kai per porą minučių jis pelnė 8 taškus, tritaškį pridėjo ir Maodo Lo – 69:49. M. Grigonis pataikė 2 tritaškius, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu realizavo baudų metimus, tritaškiu trečiąjį kėlinį uždarė M. Lo – 80:56.

Pirmoje ketvirtojo kėlinio atakoje K. Akobundu-Ehiogu drebino krepšį galingu dėjimu, netrukus S. Brownas pridėjo 6 taškus, A. Butkevičius pataikė 18-ąjį „Žalgirio“ tritaškį, M. Blaževičius užbaigė ataką iš po krepšio – 93:65. „Šiauliai“ vėl pelnė 7 taškus be atsako, M. Blaževičius rinko 3 taškus, K. Akobundu-Ehiogu sumetė baudas, M. Grigonis įmetė 1 baudą, o galiausiai „Žalgirio“ šimtąjį tašką baudų metimais pasiekė E. Ulanovas – 101:82.

„Žalgiris“: C. Edwardsas 19, M. Blaževičius 12 (5 atk. kam., 4 rez. perd., 2 per. kam., 2 blk.), D. Sirvydis 11, M. Grigonis 10, S. Brownas 9, D. Sleva 8, A. Butkevičius 8, E. Ulanovas 7, K. Akobundu-Ehiogu 6 (3 blk.), M. Lo 6, D. Giedraitis 5 (6 rez. perd.).

„Šiauliai“: C. Hendersonas 15, T. Jogėla 9, D. Romančenko 9.

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