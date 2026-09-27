„Žalgirio“ arenoje – 18 kauniečių tritaškių ir pergalė prieš „Šiaulius“

Taškų sąskaitą rungtynėse atidarė Dustino Slevos tritaškis, metimą nuo lentos pataikė Carsenas Edwardsas, Marekas Blaževičius taikliai atakavo tiek iš po krepšio, tiek iš vidutinio nuotolio – 9:4. C. Edwardsas ir D. Sleva įmetė po tritaškį – 15:11. Tritaškiai ir toliau buvo pagrindinis žalgiriečių ginklas: po dar vieną tolimą metimą pridėjo Sterlingas Brownas ir Marius Grigonis – 21:19.
Antrojo kėlinio pradžioje M. Blaževičius įmetė puskablį, Edgaras Ulanovas ir Dovydas Giedraitis smeigė tritaškius – 29:22. Šis tandemas netrukus prasižymėjo ir metimais iš po krepšio – 33:26. Arnas Butkevičius rinko 5 taškus iš eilės, C. Edwardsas pataikė tritaškį, Deividas Sirvydis užbaigė greitą ataką – 43:30. „Šiauliai“ atsakė 7 taškų atkarpa, bet netrukus D. Sirvydis dėjo į krepšį ir antrąjį kėlinį užbaigė tritaškiu iš kampo – 48:37.
M. Blaževičius pataikė 1 baudą, D. Sirvydis pelnė dar 4 taškus, C. Edwardsas taikliai atakavo iš toli, o D. Sleva įmetė iš po krepšio – 58:44. Tada prasidėjo C. Edwardso šou, kai per porą minučių jis pelnė 8 taškus, tritaškį pridėjo ir Maodo Lo – 69:49. M. Grigonis pataikė 2 tritaškius, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu realizavo baudų metimus, tritaškiu trečiąjį kėlinį uždarė M. Lo – 80:56.
Pirmoje ketvirtojo kėlinio atakoje K. Akobundu-Ehiogu drebino krepšį galingu dėjimu, netrukus S. Brownas pridėjo 6 taškus, A. Butkevičius pataikė 18-ąjį „Žalgirio“ tritaškį, M. Blaževičius užbaigė ataką iš po krepšio – 93:65. „Šiauliai“ vėl pelnė 7 taškus be atsako, M. Blaževičius rinko 3 taškus, K. Akobundu-Ehiogu sumetė baudas, M. Grigonis įmetė 1 baudą, o galiausiai „Žalgirio“ šimtąjį tašką baudų metimais pasiekė E. Ulanovas – 101:82.
„Žalgiris“: C. Edwardsas 19, M. Blaževičius 12 (5 atk. kam., 4 rez. perd., 2 per. kam., 2 blk.), D. Sirvydis 11, M. Grigonis 10, S. Brownas 9, D. Sleva 8, A. Butkevičius 8, E. Ulanovas 7, K. Akobundu-Ehiogu 6 (3 blk.), M. Lo 6, D. Giedraitis 5 (6 rez. perd.).
„Šiauliai“: C. Hendersonas 15, T. Jogėla 9, D. Romančenko 9.
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