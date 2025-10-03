„Žalgirio“ arenoje – kauniečių pergalė prieš Eurolygos čempionus

Per pirmąsias rungtynių minutes „Žalgirio“ arenoje žibėjo Nigelas Williamsas-Gossas, po kurio šeštojo taško šeimininkai pirmavo 9:2, ir septynis taškus rinkęs Laurynas Birutis – 13:7. Minutę ant suolelio pailsėjęs N. Williamsas-Gossas grįžo į aikštę ir pelnė dar 4 taškus – 17:12. Mosesas Wrightas, Maodo Lo ir Ąžuolas Tubelis atsidarė savo taškų sąskaitas (23:16), o pirmąjį kėlinį tritaškiais užbaigė Sylvainas Francisco ir M. Wrightas – 29:20.
M. Wrightas pratęsė savo taiklių metimų seriją ir prasidėjus antrajam kėliniui – 33:24. N. Williamsas-Gossas prasiveržė po krepšiu, iš ten pat pasižymėjo Dustinas Sleva – 37:30. S. Francisco dukart praslydo pro varžovų gynybą, o antrąjį kėlinį vainikavo po minutės pertraukėlės idealiai išpildytas derinys, kuris užsibaigė įspūdingo M. Wrighto dėjimu – 43:37.
Trečiojo kėlinio pradžioje S. Francisco kabino kamuolį L. Biručio dėjimui, atliko rezultatyvų perdavimą D. Slevai ir pats įmetė 2 baudas – 49:37. N. Williamsas-Gossas ir M. Lo realizavo „floaterius“, o S. Francisco smeigė du tritaškius – 59:49. Jo pavyzdžiu pasekė ir Ą. Tubelis, taip pat dukart pataikęs iš toli – 65:53.
Išradingą metimą pataikęs S. Francisco didino pranašumą iki 14 taškų, Edgaras Ulanovas įmetė 2 baudas – 69:57. Tačiau tuomet prasidėjo Wade‘o Baldwino šou, kuris smeigė tritaškius vieną po kito ir, kol žalgiriečiai taškus rinko tik baudų metimais, išvedė „Fenerbahče“ komandą į priekį – 74:75. N. Williamsas-Gossas pagaliau pasižymėjo iš žaidimo, o po to neįtikėtinai svarbius tritaškius pataikė E. Ulanovas ir Arnas Butkevičius – 82:79. Varžovai priešpaskutinės atakos metu prametė net 3 tritaškius ir galiausiai pelnė 2 taškus, N. Williamsas-Gossas sumetė baudas ir nuo paskutinės „Fenerbahče“ atakos apsigynę žalgiriečiai šventė pergalę – 84:81.
„Žalgiris“: N. Williamsas-Gossas 20, S. Francisco 18 (4 rez. perd., 2 blk.), M. Wrightas 11 (2 blk.), L. Birutis 9, Ą. Tubelis 8, E. Ulanovas 7 (4 rez. perd.), D. Sleva 4, M.Lo 4 (2 per. kam.), A. Butkevičius 3, I. Brazdeikis 0, D. Sirvydis 0.
„Fenerbahče“: W. Baldwinas 36 (5/8 trit., 4 rez. perd.), D. Hallas 12 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), T. Hortonas-Tuckeris 10 (6 atk. kam.).
Naujausi komentarai