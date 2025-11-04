„Žalgiris“ – dukart lyderis

„Rytas“ neatsilaikė
Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, čempionate žalgiriečiai 79:75 nugalėjo Vilniaus „Rytą“.
Antrą kėlinį vilniečiai pirmavo 31:21, tačiau „Žalgirio“ arenos šeimininkai Sylvaino Francisco ir Ąžuolo Tubelio dėka sušvelnino skirtumą – 31:32, o netrukus Deividas Sirvydis persvėrė rezultatą Lietuvos čempionų naudai – 39:38.
„Rytas“ atsitokėjo tik ketvirtą kėlinį, bet jau buvo vėlu.
Kauno krepšininkai laimėjo kovą dėl kamuolio 49:37, atliko daugiau rezultatyvių perdavimų – 20:12.
„Vien prie varžovų krepšio sugriebėme beveik tiek pat kamuolių, kiek jie gindamiesi (atitinkamai 21 ir 24 – red. past.). Įspūdinga statistika. Tai – viena mūsų pergalės priežasčių“, – sakė „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
Kauno komanda – vienvaldė LKL lyderė (šešios pergalės, vienas pralaimėjimas).
Pagerbė legendas
Per LKL čempionų ir vicečempionų rungtynių pertrauką pagerbti legendiniai žalgiriečiai Romualdas Venzbergas ir Arūnas Visockas.
Spalio 28-ąją R. Venzbergui sukako 80 metų. Kaunietis, atstovaudamas „Žalgiriui“, šešis kartus tapo Lietuvos čempionu, 1971 m. ir 1973 m. iškovojo tuometės SSRS čempionato bronzos medalius. Lietuvos rinktinėje žaidė 61 rungtynes, pelnė 572 taškus.
Gruodžio 7-ąją A. Visockas švęs 60-ąjį gimtadienį. Buvęs žalgirietis – Williamo Joneso taurės laimėtojas (1986 m.), SSRS čempionas (1986 m. ir 1987 m.) ir vicečempionas (1988 m. ir 1989 m.). Lietuvos rinktinėje žaidė 45 rungtynes, pelnė 313 taškų, iškovojo Barselonos olimpinių žaidynių bronzą (1992 m.), Europos čempionato sidabrą (1995 m.).
Atvyks „Valencia“
Žalgiriečiai, Eurolygos turnyre įveikę Bolonijos „Virtus“ (86:65) ir Vilerbano ASVEL (96:59) ekipas, dėl geresnio taškų skirtumo pakilo į pirmą vietą (šešios pergalės ir du pralaimėjimai).
Antroje ir trečioje pozicijose – Belgrado „Crvena zvezda“ ir Tel Avivo „Hapoel“ (taip pat po šešios pergalės ir du pralaimėjai).
Lapkričio 7-ąją kauniečiai savo aikštėje išmėgins jėgas su „Valencia“ (penkios pergalės, trys pralaimėjimai, šešta vieta), kuri praeitą savaitę irgi laimėjo trejas rungtynes: Eurolygoje privertė kapituliuoti Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“ (94:79) ir „Dubai“ komandą (80:78), o Ispanijos čempionate – Burgoso klubą (100:82).
T. Masiulio teigimu, labai maža tikimybė, kad per mačą su Ispanijos atstovais „Žalgiriui“ galės padėti Nigelas Williamsas-Gossas (legionierius gydosi kojos raumens traumą, kurią patyrė spalio 23-iąją Barselonoje).
Šešeto nuopelnai
Klaipėdos „Neptūnas“, pirmavęs Šiauliuose prieš vietos ekipą 26:10, 34:20, 67:53, galiausiai kapituliavo 85:89.
Nugalėtojams taškus pelnė tik šeši krepšininkai (žaidė devyni), „Neptūnui“ – dešimt.
Šiauliečiams pergalę nukalė Marius Valinskas, Danielius Baslykas, Dayvionas McKnightas, Dovydas Romančenko, Oskaras Pleikys ir Vaidas Kariniauskas.
„Prieš tą šešetą nusiimu kepurę. Pagarba jiems, kad norėjo laimėti, kad parodė charakterį“, – pabrėžė „Šiaulių“ komandos strategas Darius Songaila.
Rytoj „Neptūno“ laukia Europos taurės turnyro šešto turo dvikova su Manresos BAXI. Uostamiesčio klubas (dvi pergalės, trys pralaimėjimai) A grupėje – septintas, Ispanijos atstovai (trys pergalės, du pralaimėjimai) – penkti.
Rezultatai
Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Rytas“ 79:75 (15:21, 27:17, 22:14, 15:23). 13 538 žiūrovai. S. Francisco 15 taškų (3/10 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai), I. Brazdeikis (6/7 dvitaškių) ir Ą. Tubelis po 12, D. Sirvydis 10 (1/5 tritaškių) / J. Hardingas 20 taškų, I. Sargiūnas (3/5 tritaškių) ir J. Walkeris (1/6 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai) po 15.
„Šiauliai“–Klaipėdos „Neptūnas“ 89:85 (16:26, 26:23, 17:20, 30:16). 2 078 žiūrovai. M. Valinskas 19 taškų (5 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos), D. Baslykas 17, D. McKnightas 16 (5 atkovoti ir 4 perimti kamuoliai), D. Romančenko ir O. Pleikys (7 atkovoti kamuoliai) po 13, V. Kariniauskas 11 / R. Lomažas 25 taškai (4/7 tritaškių, 5 klaidos), D. Tarolis 13 (5 atkovoti kamuoliai).
