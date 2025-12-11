„Žalgiris“ meilės mieste ne meilinsis, o sieks įveikti itin greitą žaidimą demonstruojančią komandą

Klubas įkurtas tik 2018-aisias metais, ir jau 2024-2025 metų sezone sėkmingai debiutavo Eurolygoje. Debiutantai reguliariajame sezone iškovojo 19 pergalių ir patyrė 15 pralaimėjimų. Prancūzijos komanda užėmė aštuntąją vietą ir dėl patekimo į „TOP 8“ žaidė įkrintamąsias rungtynes su Madrido „Real“. „Paris“ laimėjo 81:73 ir pateko į ketvirtfinalį.
Jame Paryžiaus klubas turėjo pripažinti Šarūno Jasikevičiaus treniruojamos Stambulo „Fenerbahce“ komandos pranašumą 0:3. Nenuostabu, nes Š. Jasikevičiaus auklėtiniai tapo Eurolygos čempionais.
Praėjusį sezoną „Žalgiris“ su šio vakaro varžovais pasidalijo po pergale – svečiuose žalgiriečiai pralaimėjo 77:83, o savo aikštėje laimėjo 83:81.
Tarpsezoniu „Paris“ ekipoje įvyko nemažai pasikeitimų. Sezono pradžioje lažybininkai „Paris“ klubą matė tarp Eurolygos autsaiderių. Koeficientas už Paryžiaus komandos triumfą Eurolygoje buvo net 140. Mažesnė galimybė laimėti Eurolygą buvo prognozuojama tik Vilerbano ASVEL ir Vitorijos „Baskonia“ ekipoms.
Nepaisant permainų, komandos braižas šį sezoną išliko panašus, ji propaguoja labai greitą krepšinį. Paryžiečiai nebeturi buvusio varikliuko T. J. Schortso. 175 cm ūgio mažylis dabar vilki Atėnų „Panathinaikos“ marškinėlius.
Dabartinis ekipos lyderis – 23 metų 191 cm ūgio gynėjas Nadiras Hifi. Prancūzas vidutiniškai per rungtynes pelno po 20,4 taško. Rezultatyviai žaidžia ir amerikietis Justinas Robinsonas.
Sezoną „Paris“ pradėjo gerai, tačiau vėliau pasipylė pralaimėjimai. Italo Francesco Tabellini treniruojama komanda kol kas įveikė tik penkis varžovus: Tel Avivo „Maccabi“ (101:94), Bolonijos „Virtus“ (90:79), Vitorijos „Baskonia“ (105:87), Belgrado „Partizan“ (101:83) ir „Valencia“ (90:86).
Nors turnyro lentelėje kur kas aukščiau yra 8 pergales iškovoję „Žalgirio“ krepšininkai (7-10 vieta), lažybininkai nežymiais šios dvikovos favoritais laiko aikštės šeimininkus (5 pergalės, 14-18 vieta). Koeficientas už „Paris“ pergalę – 1,81, už „Žalgirio“ – 2,19. Tačiau žalgiriečiai į meilės miestą atvyko ne meilintis, o kovoti ir išsivežti pergalę.
„Žalgiriui“ šį vakarą tikrai neatstovaus Arnas Butkevičius, nežinia, ar galės padėti Dovydas Giedraitis ir Ignas Brazdeikis.
