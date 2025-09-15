Prostitucijos legalizavimas Lietuvoje – neišvengiama realybė?

Istoriko ir viešųjų ryšių specialisto L. Kontrimo teigimu, Lietuvoje legalizuotos prostitucijos nėra, tačiau dauguma Europos šalių į tai žiūri gana liberaliai.
„Hamburgas turi savo ilgametę tradiciją ir taip buvo nuo senų senovės. Paryžiuje lygiai tas pats. Oficialiai tarsi nėra, o neoficialiai – yra. Taip žmonija ir sukasi. Pas mus, man atrodo, anksčiau ar vėliau legalizavimo tema iškils į viešumą. Apsimetinėti, kad mes kontroliuojame – taip neišeis. Kai kalbame apie svaigalų vartojimą, daugiausia pražudo alkoholis. Jo pilna visur ir galima lengvai nusipirkti, o apie marihuanos legalizavimą net prabilti draudžiama. Nors lygiagrečiai industrija veikia. Mes patys sau esame neteisingi“, – savo nuomonę dėstė istorikas.
Pasak žurnalisto R. Musnicko, Lietuvai esant tokiai katalikiškai valstybei, labai sunku priimti vakarietiškas Europos naujoves.
„Mes esame katalikai ir kol kas labai sunku sulaužyti bažnyčios naratyvą. Mes ir lenkai būsime tie, kurie lėčiau įsileis Vakarų Europos linksmybes. Kitaip ir nebus. Mes liksime katalikais dar ilgą laiką ir bus labai sunki diskusija su bažnyčia. Mūsų politikai rimtai žiūri į tai, ką ji sako. Bažnyčia tebėra ir dar ilgai bus labai įtakinga. Manau, kad išvis sunkiai įmanoma bet kokia diskusija šiuo klausimu. Kaip dabar kunigai turėtų sakyti: „Atidarykime raudoną kvartalą“. Nepaaiškinsi jiems, kad turizmui, tai būtų gerai“, – kalbėjo žurnalistas.
L. Kontrimas pabrėžė, kad šiuolaikiniai jauni vyrai dažnai susiduria su lytiškumo problemomis, ypatingai brendimo laikotarpiu.
„Ne tik su bažnyčia ar kunigais turi vykti diskusija, tačiau reikia ir su moterimis labai diskutuoti. Garsiai retai apie tai kalbame. Kai kuriems vyrams brendimo laikotarpiu būna net nučiuožia galva. Kai prasideda lytinis brendimas, tai viskas – buliaus raudonos akys. Kai kada tai užsitęsia pakankamai ilgai. Kaip visa tai valdyti ir kontroliuoti? Taip atsiranda kompleksai ir gėdos jausmas.
Kai kurie berniukai ar jaunuoliai užsisklendžia ir negali viešai bendrauti. Neturi su kuo pasidalinti šia užplūdusia pavojinga energija. Labai stipriai trūksta pagalbos augantiems jauniems vyras, kaip suvaldyti savo lytiškumą. Nereikia jo dusinti ar menkinti, nes dabar tai vyksta“, – aiškino vyras.
Pasak istoriko, prostitucijos legalizavimas – vis dar neliečiama tema. Tačiau sveika visuomenė šia tema turi diskutuoti. Jeigu visuomenėje nekalbama tam tikromis temomis, tai nereiškia, kad tų temų nėra.
„Šia tema privalo kalbėti visos pusės, bet be norų įtikinti kitą, kad esi teisus. Supratimas, kad kitas gali turėti kitokį požiūrį – suteikia diskusijai esmę. Visada geriau padaryti saugiai ir skaidriai, nei kišti viską į pogrindį ir visus daryti nusikaltėliais“, – teigė L. Kontrimas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
