Ragina atvirai pasakyti, kas Lietuvoje vyksta su migrantėmis moterimis ir mergaitėmis

Pasak centro vadovės, prostitucija Lietuvoje klesti migrantų sąskaita, tačiau oficialios statistikos pamatyti negalima.
„Šalis jau seniai apsisprendė nerinkti tų oficialių skaičių, nes tikriausiai jie nelabai džiugina. Tačiau net ir nevyriausybinių organizacijų paskaičiavimais, štai, mes susiduriame su moterimis, beje, ir vyrais, prostitucijoje. Tai šis laukas kol kas mūsų šalyje, deja, yra išlaikomas migrantų sąskaita. Ir moterys ukrainietės čia beveik pirmos, na, jos ne beveik, jos iš tikrųjų pirmos“, – penktadienį spaudos konferencijoje Seime teigė K. Mišinienė.
Jos teigimu, Lietuva garsėja Europoje puikia integracija ir svetingumu, tačiau šiuo klausimu problemos nesprendžia.
„Mūsų šalis oficialiai dar neturi ką pasiūlyti, neturim jokių valstybinių programų. Kiek nevyriausybinis sektorius kažkokių projektų sukrapšto, kiek ten kažką laimi, kokį konkursėlį, tiek galime ir užsiimti. Tai mano šiandien tokia žinutė – turime atmerkti akis ir, galų gale, atvirai pasakyti, kas vyksta su kai kuriomis migrantėmis moterimis ir mergaitėmis“, – kalbėjo K. Mišinienė.
Prekybos žmonėmis atvejų ir išnaudojimo atvejų pasitaiko labai daug.
Seimo pirmininko pavaduotojos Orintos Leiputės teigimu, Lietuva nuo pat karo pradžios „svetingai ir geranoriškai priėmė“ Ukrainos žmonėms, tačiau turi ir toliau nepamiršti ukrainiečių ir padėti jiems, kaip elgtis tokiais atvejais.
„Mes turime pasirūpinti jų švietimu, profesiniu tobulėjimu, sveikatos apsauga, bendruomeniškumu ir tuo pačiu apsaugoti nuo tam tikrų grėsmių, kad žmonės jaustųsi saugūs. (…) Prekybos žmonėmis atvejų ir išnaudojimo atvejų pasitaiko labai daug“, – teigė politikė.
Pasak KOPŽI centro vadovės, Lietuvoje buvo nagrinėta viena prekybos moterimis byla, kuomet tyrimo metu nustatyta, jog ukrainietė migrantė teikė atlygintinas seksualines paslaugas Klaipėdoje, Tauragėje ir Šiauliuose, o jų skelbimai buvo publikuojami viename iš internetinių portalų.
Kaip rašė BNS, 2022 metų lapkritį uostamiesčio ir Tauragės kriminalistai bute Tauragėje aptiko atlygintinas seksualines paslaugas vyrams teikusią 23 metų Ukrainos pilietę. Kratos metu rastos priemonės seksualinėms paslaugoms atlikti, galimai iš šios neteisėtos veikos uždirbti pinigai bei nedidelis kiekis narkotinės medžiagos – kanapių.
