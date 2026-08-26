Spalvos veikia produktyvumą: ką rinktis kruopščiam ir kūrybiniam darbui?

Šešiuose eksperimentuose specialistai lygino dviejų pagrindinių spalvų – raudonos ir mėlynos – poveikį. Paaiškėjo, kad didelę reikšmę tam turi mėgstamos spalvos pasirinkimas.
Apie tai rašo „WP Kobieta“.
Kaip mėgstama spalva veikia produktyvumą?
Tyrimų metu dalyviai atliko įvairias užduotis, o ekspertai aiškinosi, ar aplinkos spalva turi įtakos jų rezultatams. Paaiškėjo, kad spalvos poveikis tiesiogiai priklauso nuo pačios užduoties pobūdžio.
Nors mėgstamos spalvos pasirinkimas paprastai laikomas grynai asmeninio skonio reikalu, specialistai įžvelgia kur kas gilesnę prasmę. Daugelį metų psichologai ir neuromokslininkai tiria, kaip vizualiniai dirgikliai gali paveikti mūsų smegenų veiklą.
Mokslininkų grupė iš Britų Kolumbijos universiteto (University of British Columbia) nusprendė išsamiai išnagrinėti šį klausimą, daugiausia dėmesio skirdama raudonų ir mėlynų atspalvių gamai. Per šešis eksperimentų etapus buvo analizuojamas ne tik estetinis interjero suvokimas, bet ir realus spalvų gebėjimas keisti žmogaus požiūrį į tam tikras užduotis.
Gauti duomenys atskleidė gana iškalbingą dėsningumą. Visų pirma, raudonas fonas skatino veiklą, kuriai itin svarbus tikslumas, susikaupimas ir dėmesys detalėms.
Tokiomis sąlygomis tyrimo dalyviai užtikrinčiau atliko užduotis, reikalaujančias tikslumo ir klaidų vengimo.
Mėlynų atspalvių aplinka veikė visiškai kitaip – joje dalyviai pasiekė geresnių rezultatų atlikdami kūrybines užduotis, pagrįstas originalių idėjų generavimu.
Mėlynas fonas siejamas su atsipalaidavimu ir tyrinėjimu, o raudonas – tikslumu ir teisingumu.
Tyrėjų nuomone, šį spalvų poveikį galima paaiškinti psichologine nuostata, kurią aktyvuoja vienas ar kitas atspalvis. Raudona spalva didina vidinę mobilizaciją ir skatina veikti atsargiau, o mėlyna atveria daugiau erdvės drąsiems eksperimentams.
Tai anaiptol nereiškia, kad vienas variantas yra pranašesnis už kitą – viską lemia kontekstas.
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