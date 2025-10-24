Ar vaikams galima duoti egzotinių vaisių?

Daugiau apie tai kalbėjo VU Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto direktorius Rimantas Stukas.
– Egzotinių vaisių pasirinkimas Lietuvoje didėja. Ar jie mums naudingi ir reikalingi?
– Egzotinių vaisių yra įvairių, jų norisi paragauti. Jeigu žiūrėtume į jų maistinę ir biologinę vertę – tai faktiškai nieko ypatingo. Kitas momentas – jų valgome labai mažai, dažniausiai paragauti, galbūt tiesiog papuošti kokį nors patiekalą, kad atrodytų įdomiau. Tos maistinės, biologiškai aktyvios medžiagos, kaip vitaminai, provitaminai, polifenoliai, nepatenka dideliais kiekiais. Pajusti naują skonį, tobulinti savo skonines savybes yra gerai.
– Ar drakono vaisius mums yra įprastas ir naudingas?
– Jis tikrai mums yra neįprastas. Čia naujas vaisius mūsų rinkoje, bet gerai sužinoti, kad yra ir tokių. Bet kokiu atveju tokie vaisiai, kurie atvežami iš tolimų kraštų, yra apdorojami, kad jie nesugestų, nepakistų jų išorinis vaizdas. Jeigu matome parduotuvėje, jie gana ilgą laiką būna gražūs, todėl būtinai tokį reikia labai gerai nuplauti. Ko gero, tos medžiagos, kuriomis vaisiai apdoroti, nelabai patenka į tą vidų, kurį valgome. Vėlgi, valgant retai, tai reikšmingos įtakos neturės. Kai kuriais atvejais vaikams nuperkami tokie egzotiniai vaisiai, ir po to sako – nepriima organizmas, alergija nuo to vaisiaus. Tačiau gali būti ir nuo tų medžiagų, kuriomis apdorota. Vis tik mažiems vaikams reikėtų vengti egzotinių vaisių, kad ir kaip jie gražiai atrodytų, o rinktis vietinius.
– Ar figos yra gerai vietoje cukraus?
– Figa lyg ir mums dabar atrodo egzotinis vaisius. Jeigu istoriškai pažiūrėtume, prieš gerą šimtmetį mūsų didikai turėjo net šiltnamius, kuriuose augino figas. Buvo netgi įprotis prie kavos puodelio džiovinta figa. Jeigu dar cukruota – čia jau tiesiog privaloma taip. Po to kurį laiką jau nebuvo, o dabar vėl atsirado. Bet kokiu atveju figa yra tikrai neblogai. Vėlgi, figą valgome visą – ir su odele. Tai ją tikrai reikia gerai nuplauti. Ten yra skaidulinių medžiagų, vitaminų. Kalorijų nedaug, tai tikrai yra neblogai.
– O kalbant apie pasiflorą?
– Pasiflora turi daugiau angliavandenių, cukrų, bet vėlgi – jų valgome nedaug. Skonis specifinis, kažkiek saldumo, kažkiek kartumo, kartais į patiekalą egzotiškumo priduoda. Vėlgi, kaip sakiau, vaikams tokių duoti nereikėtų. Beje, pasiflorą valgome ir su mažyčiais kauliukais – kažkiek padidiname skaidulinių medžiagų. Tai irgi gerai.
