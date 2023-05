Dantis tiesinti kapomis dabar ne tik patogiau, bet ir pigiau

Breketų nenorėjo

Skaidrios ortodontinės kapos yra panašios į dantų balinimo, bruksizmo kapas, jos dengia visą dantų lanką. Asmenys, pasirinkę ortodontines kapas, teigia jas nešiodami nepatiriantys diskomforto. Be to, jei pacientas yra disciplinuotas ir laikosi visų gydytojo ortodonto rekomendacijų, kai kuriais atvejais gydymo kapomis trukmė gali būti trumpesnė nei breketais.

„Šypsenos akademijos“ pacientė Gabrielė prisipažino didelio sąkandžio defekto neturėjusi, tačiau norėjusi tobulos šypsenos. Vis dėlto pažįstamų pasakojimai apie breketus ją gąsdino.

„Vengiau plačiai šypsotis, kompleksavau dėl nuotraukose tam tikrais rakursais matomų kreivų dantų, bet apie jų tiesinimą net nesvarsčiau – buvau prisiklausiusi visokių istorijų apie tradicinius breketus, skausmą ir žaizdas burnoje, nuolatinį vaikščiojimą pas ortodontą, veržimus, lūžtančias vielas ir t. t. Tačiau vieną dieną nuėjau į „Šypsenos akademiją“ burnos higienos. Sužinojau, kad man tikriausiai tiktų beskausmis tiesinimas beveik nematomomis kapomis. Taip prasidėjo mano kelionė gražios ir sveikos šypsenos link“, – Gabrielė pasakojo nusprendusi dantis tiesinti ne tik dėl estetikos, bet ir dėl sveikatos.

Taisyklingo sąkandžio svarbą, siekiant išvengti sveikatos problemų, pabrėžė ir „Šypsenos akademijos“ gydytoja ortodontė Greta Jovarauskienė: „Dėl netaisyklingo sąkandžio gali dilti dantys. Esant dantų susigrūdimui ar netinkamai dantų padėčiai, sunkiau palaikyti burnos higieną. Dėl to yra didesnė karieso ar periodonto ligų atsiradimo rizika. Be to, dėl netaisyklingo sąkandžio gali atsirasti galvos skausmų, stuburo problemų, smilkininio apatinio žandikaulio sąnario funkcijos sutrikimo požymių.“

Pabrėžiama, kad kapos leidžia išvengti dažnų ir ilgų vizitų pas odontologus ir diskomforto valgant mėgstamą maistą, – kapas prieš valgį galima tiesiog išsiimti.

Dantų tiesinimo lyderė Lietuvoje „Šypsenos akademija“ dantis siūlo tiesinti „AirNivol“ kapomis, leidžiančiomis ne tik pasiekti geriausių rezultatų, bet ir jaustis komfortiškai viso gydymo metu.

Gydytojai ortodontai sako pastebintys kai kurių pacientų atsargų požiūrį į kapas: esą kaip plastikinės plonos kapos gali išlyginti dantis. Tačiau specialistai pabrėžia: dantis tiesinant kapomis daug lemia naujosios technologijos ir individualus jų pritaikymas kiekvienam pacientui.

„Ortodontinės kapos, konkrečiai mūsų naudojamos „AirNivol“ kapos, pacientui gaminamos individualiai iš specialių medžiagų, taikant pažangias technologijas. Medžiaga, iš kurios gaminamos kapos, turi būti ir minkšta, ir elastinga. Ji užtikrina dantų padėties korekciją tiksliai ta kryptimi, kuria numatyta gydymo plane“, – akcentavo G. Jovarauskienė.

Dantis tiesina visada

Dantų tiesinimas kapomis remiasi tais pačiais gydymo principais kaip ir tiesinimas breketais. Tačiau yra esminių skirtumų.

„Kapos gaminamos kiekvienam žmogui individualiai pagal skaitmeninius modelius. Kapų parametrai ir dantų judesiai gali būti suplanuoti individualiai“, – pabrėžė gydytoja ortodontė.

Be to, prieš gaminant kapas atliekami išsamūs ir labai tikslūs tyrimai: dantų ir veido, šypsenos ir profilio nuotraukos, panoraminė rentgenorama ar žandikaulių kūginio pluošto kompiuterinė tomograma, šoninė galvos rentgenograma ir dantų skenavimas.

Tiksliai įvertinus paciento klinikinę būklę, gydytojai ortodontai ima nuodugniai planuoti paciento gydymo planą. Tik jį patvirtinus, pradedama kapų gamyba ir dantų gydymas jomis.

„Sudėtingiausia, atsakingiausia, brangiausia, daugiausia laiko ir kompetencijų reikalaujanti sritis ortodontijoje yra gydymo planavimas. Turime įvertinti ne tik dantų būklę, dantų anatomiją, aplinkinius minkštuosius ir kietuosius audinius, bet ir šypsenos, veido estetiką. Pasitelkę biochemijos, fizikos žinias mes, gydytojai ortodontai, planuojame, kokią biomechaniką taikysime gydymo planui įgyvendinti. Tam atliekami labai detalūs, tikslūs skaičiavimai, kuria kryptimi, kokiu kampu kurį dantį kapos turės stumti. Mikronų tikslumu apskaičiuojama, kur kuris dantis baigus gydymą atsidurs. Taigi, labai svarbu ne tik pačios kapos, bet ir profesionalus gydymo planavimas, jo eigos sudarymas, stebėjimas ir prisiimta atsakomybė už gydymo rezultatus“, – teigė G. Jovarauskienė.

Kartais žmonės stebisi, kodėl, kai visi tyrimai jau atlikti, apie 10–14 dienų tenka laukti gydymo plano. Taip yra dėl to, kad paciento dantų būklę vertina specialistų komanda. Kai gydymo planas parengiamas, sudaroma jo 3D vizualizacija. Ji pristatoma pacientui, kad jis vizualiai įvertintų numatomus gydymo plano rezultatus, ir tik tada tvirtinamas gydymo planas. Tada užsakomos, gaminamos kapos ir įteikiamos pacientui.

Tie, kas žino apie dantų tiesinimą kapomis, greičiausiai yra girdėję ir teiginių, esą kartais dantų ištiesinti kapomis neįmanoma. Tačiau „Šypsenos akademijos“ atstovai sako, kad tai – netiesa.

„Ortodontinis gydymas įmanomas beveik visais atvejais. Tačiau, esant tam tikroms situacijoms, gali reikėti pagalbinių elementų: gomurinių konstrukcijų, mini implantų, kurie gydymo metu panaudojami kaip laikina skeletinė atrama, taip pat gydymas kapomis gali būti derinamas su segmentine breketų sistema“, – vardijo G. Jovarauskienė.

Kas įeina į kainą?

„Šypsenos akademija“ ragina netikėti melagingais skelbimais internete, ortodontines kapas siūlančiais už kelis šimtus eurų. Specialistai įspėja, kad tiek gali kainuoti nebent dantų balinimo kapos.

Vertinant vien breketų pritvirtinimo (užklijavimo) kainą, gali susidaryti įspūdis, kad jie yra pigesni nei kapos, tačiau, įskaičiavus gydymo metu būtinus vizitus pas gydytoją ortodontą breketų sistemai aktyvinti, galutinė ortodontinio gydymo kaina tampa panaši, kartais – net didesnė nei kapomis.

Palyginimas: breketais dantis galima ištiesinti vidutiniškai už 2,5–3,5 tūkst. eurų, o kapomis „Šypsenos akademijoje“ šiuo metu, vykstant akcijai, tai galima padaryti nuo 1,4 tūkst. iki 2,9 tūkst. eurų (priklausomai nuo atvejo sudėtingumo). Be to, kapomis dantys ištiesinami greičiau nei breketais: breketais tai užtrunka 1,5–2,5 metų, o kapomis – nuo 6 mėnesių iki 2 metų.

Kai pacientui įteikiamos kapos, jis sumoka visą gydymo kainą: už kapas, jų gamybą, gydytojų konsultacijas prieš gydymą ir viso gydymo metu. Specialistų teigimu, jei pacientas laikosi paskirto disciplinuoto gydymo, nešioja kapas reguliariai, bent 22 val. per parą, sumokėjus visą sumą už dantų tiesinimą kapomis gydymo metu daugiau už nieką mokėti nereikia.

Po ortodontinio gydymo tam, kad dantys negrįžtų į ankstesnę vietą, daugeliu atvejų ant priekinių dantų liežuvinio paviršiaus klijuojamas retencinis lankas (jo kaina – nuo 99 eurų) arba skiriami išimami retenciniai aparatai: retencinės kapos arba plokštelės, nešiojamos nakties metu.

Pasibaigus gydymo kapomis kursui, žmogus visą gyvenimą gali džiaugtis tiesiais dantimis.