Dantis tiesinti reikalinga ir vyresniems žmonėms, ir kodėl delsti neverta

„Dalis pacientų nedideles sąkandžio problemas nori išspręsti estetiniu plombavimu. Tačiau, jei estetinį plombavimą ar dantų laminavimą atliktume žmogui, kurio sąkandis netaisyklingas, norimo rezultato dažnu atveju nepasiektume, o tam tikrais atvejais net pablogintume padėtį. Todėl, pirma, rekomenduojame koreguoti sąkandį, ištiesinti dantų lanką ir tik paskui protezuoti, taikyti estetinį plombavimą ar laminavimą, – „Šypsenos akademijos“ klinikų veiklos direktorė Eglė Prušinskienė pabrėžė, kad tik ištiesinus dantis sudaromos sąlygos kokybiškam restauraciniam gydymui.

Pašnekovė primena, kad netaisyklingas sąkandis yra ne tik estetinė problema – jis gali sukelti ir sveikatos problemų – galvos, nugaros ar pėdų skausmą. Ištiesinus dantis pagerėja paciento gyvenimo kokybė. Ne tik kramtymo funkcija, bet ir asmens psichologinis pasitenkinimas, pasitikėjimas savimi.

„Nesidrovėdami plačiai šypsotis, šie žmonės gali laisviau bendrauti, lengviau užmezga naujas pažintis, jaučia didesnį pasitikėjimą savimi dalyvaudami darbo pokalbiuose“, – pastebėjo „Šypsenos akademijos“ atstovė.

Gydytojai odontologai breketus vadina konservatyviuoju dantų tiesinimo metodu, kurį daugeliu atvejų galima pakeisti šiuolaikiškesniu ir pacientams patogesniu metodu – kapomis. Taikant šį gydymą pasitelkiamos skaitmeninės technologijos ir labai tiksliai apskaičiuojama, kur kuris dantis baigus gydymą atsidurs. Kapos sukelia mažiau diskomforto, jų priežiūra daug paprastesnė nei breketų: jas lengva išsiimti, o pavalgius ir vėl įsidėti. Jas nešiojant prireikia daug mažiau vizitų odontologijos klinikoje – vos 4–5 per metus. Be to, kapas nešiojant pagal rekomendacijas, t. y. ne mažiau kaip 22 valandas per parą, dažniausiai dantų tiesinimas jomis trunka trumpiau nei breketais – nuo 6 mėnesių iki 2 metų.

Dantų tiesinimas populiarėja ir tarp vyrų

Iki šiol dantis dažniausiai tiesindavosi moterys, tačiau pastaruoju metu į odontologijos kliniką dėl to kreipiasi vis daugiau vyrų.

„Jie taip pat rūpinasi estetiška šypsena, taisyklingu sąkandžiu. Dėl patogumo, paprastos priežiūros, retesnio lankymosi odontologijos klinikoje vyrai dažniausiai renkasi dantų tiesinimą kapomis. Be to, skaidrių kapų beveik nematyti. Visa tai dažniausiai nulemia ne tik moterų, bet ir vyrų pasirinkimą dantis tiesinti kapomis, o ne breketais“, – pastebėjo gydytoja ortodontė Miglė Lapatinskė.

Ji prisiminė pokalbį su kapas nešiojusiu pacientu. „Vieno vizito metu pasiteiravus, kaip jam sekasi, vyras atsakė: „Blogai, labai blogai. Matydamas tokį spartų rezultatą galvoju, kur aš buvau, kodėl anksčiau dantų neišsitiesinau? Juk jau seniai galėjau drąsiai šypsotis.“ Tikimės, kad ateityje vis daugiau vyrų susirūpins savo šypsenos sveikata ir sulauksime panašaus skaičiaus abiejų lyčių atstovų, norinčių išsitiesinti dantis“, – vylėsi gydytoja.

Anot jos, džiugina ne tik augantis vyrų susidomėjimas dantų tiesinimu, bet ir bendras požiūrio pokytis. „Džiaugiuosi kolegų ir visuomenės sąmoningumu bei atidesniu požiūriu į sveikatą. Sąkandžio gydymas nėra tik estetika“, – pabrėžė gydytoja.

Dėl dantų tiesinimo į „Šypsenos akademiją“ kreipiasi ne tik jauni, bet ir vyresnio amžiaus žmonės.

„Viena mūsų pacienčių – 61 metų mokytoja. Ji juokiasi: „Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad, sulaukusi tiek metų, tiesinsiu dantis, ir dar naudodamasi tokiomis moderniomis technologijomis – kapomis.“ Jos dantų gydymas jau eina į pabaigą ir moteris labai džiaugiasi akivaizdžiu rezultatu. Jos profesijos atstovai turi daug viešai kalbėti, vesti pamokas. Mokytoja pastebi, kad kapos nesukelia jokio diskomforto kalbant. Ji pabrėžia, kad kapos iš tiesų nepastebimos: kol pati nepasisakė, tol niekas nesuprato, kad ji – su kapomis“, – pasak M. Lapatinskė, ši pacientės patirtis leidžia suprasti, kokios estetiškos ir nepastebimos yra dantų tiesinimo kapos.

Jei atvejis sudėtingas

Ortodontinio gydymo metu kapas reikia keisti. Atsižvelgiant į diagnozę, gamintojo rekomendacijas, anatomiją, amžių, gretutines ligas, paciento savybes – gydymas individualizuojamas ir kapos keičiamos kas 7–14 dienų. Taip pat ir kapų kiekis svyruoja nuo 20–60 rinkinių. Pavyzdžiui, periodontologiniams pacientams kapų judesius turime planuoti mažesnėmis jėgomis, tad kapų skaičius didėja.

Nėra atvejų, kurių negalima gydyti kapomis, tik gali prireikti papildomų priemonių – fiksuotų ortodontinių aparatų: mini implantų, herbsto aparato, distalizatorių, žandikaulio plėtiklio, dalinės breketų sistemos. Sudėtingais atvejais dažnai taikomos breketų ir kapų kombinacijos, tam kad sukurti estetišką, sveiką šypseną, atstatyti funkciją – stabilius okliuzinius (kramtymo) kontaktus. Naujausiomis pasaulinėmis tendencijomis – efektyvesniam ir greitesniam gydymui yra taikoma ortodontinių technikų ir metodikų kombinacija. Netgi viename žandikaulyje dantys gali būti tiesinami breketais, o kitame – kapomis.

„Mums svarbiausia – sulaužyti nusistovėjusius stereotipus ir siekti ne tik estetiškos šypsenos, bet ir geresnės fizinės bei emocinės savijautos. Kiekvienas turime teisę į sveiką ir gražią šypseną“, – akcentavo „Šypsenos akademijos“ gydytoja ortodontė Miglė Lapatinskė.