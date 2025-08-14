Klaipėdos mieste duris atveria dar viena „Šypsenos akademija“: laukia pažangus odontologinis gydymas

Be to, tiek šiame, tiek kituose „Šypsenos Akademijos“ sveikatos centruose pacientų laukia unikalios naujovės, užtikrinančios dar pažangesnį ir efektyvesnį gydymo procesą. Apie tai, kokios išskirtinės vertės ir naujovės pacientų laukia naujoje „Šypsenos Akademijos“ klinikoje, kalbėjomės su šio klinikų tinklo rinkodaros direktoriumi Elvinu Jakimovu.
Pažangių technologijų taikymas
Įrengiant šią „Šypsenos Akademijos“ atstovybę buvo įgyvendinta laiko patikrinta, tačiau dar labiau patobulinta klinikos koncepcija. „Kolegos iš plėtros skyriaus įvertino visas detales iki smulkmenų bei sukūrė aplinką, skirtą pacientui apsilankyti net ir pačioms sudėtingiausioms procedūroms, ir kartu – jaustis ramiai bei užtikrintai. Taip pat daug dėmesio čia sutelkėme gydytojų darbo vietų įrengimui. Mūsų komanda šioje klinikoje galės naudotis naujausia odontologine įranga diagnostikos, operacijų bei kitoms procedūroms“, – teigė E. Jakimovas.
Šio klinikų tinklo atstovai nori pabrėžti, kad pažangių technologijų taikymas įvairiose odontologinėse procedūrose jau nėra ateities vizija – tai yra dabarties realybė. Inovatyvi technika ir pažangūs dirbtinio intelekto sprendimai suteikia galimybę ypač tiksliai įvertinti paciento būklę, greičiau diagnozuoti problemas ir operatyviau bei kokybiškiau įgyvendinti gydymo procesą. Dirbtinio intelekto sprendimų taikymas odontologijoje jau yra plačiai paplitęs.
Visgi, „Šypsenos Akademija“ savo pacientams stengiasi pasiūlyti analogų neturinčias naujoves, kurių kitos klinikos dar nėra įsidiegusios. Pati šviežiausia naujiena, kurią pacientai galės išbandyti ir naujoje Klaipėdos klinikoje – diagnostika su dirbtiniu intelektu, kitaip tariant, burnos ertmės būklės įvertinimas naudojant „Diagnocat” programinę įrangą. Tai apdovanojimus pelnęs dirbtinio intelekto sprendimas, kuris užtikrina žymiai tikslesnę ir išsamesnę diagnostiką. Ši priemonė yra visiška naujiena rinkoje, be to, reikalaujanti nemenkų investicijų. „Šypsenos Akademijos“ klinikose visada akcentuojama gydymo kokybė ir efektyvumas, todėl ši diagnostikos galimybė netrukus bus prieinama visuose padaliniuose.
Pacientų komforto puoselėjimas
„Šypsenos Akademija“ prioritetu išlaiko pacientų komfortą. Todėl klinikoje norime užtikrinti ne tik tai, kad klientai nejaustų skausmo ar gautų visą spektrą kokybiškų paslaugų su minimaliu vizitu kiekiu. Mūsų tikslas – profesionalų gydymą pacientams suteikti ir kuo arčiau namų, jų darbo, kitų dažnai lankomų vietų“, – sakė pašnekovas.
Danės gatvė, kurioje įsikūrusi naujoji klinika, nusidriekusi pačioje uostamiesčio širdyje – greta senamiesčio ir Klaipėdos simboliu laikomos Danės upės. Netoliese yra įsikūrę biurai, gyvenamieji rajonai ir lankytinos vietos. Trumpai tariant, šioje gatvėje nuolat vyksta veiksmas, netrūksta šurmulio bei gyvybės. Strategiškai patogi ir vizualiai pastebima klinikos lokacija mums suteikia galimybę padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą tiek uostamiesčio gyventojams, tiek Klaipėdos svečiams.
Visiems iššūkiams pasiruošę ekspertai
Naujoji „Šypsenos Akademijos“ klinika visus pacientus nudžiugins inovacijų gausa bei maksimaliai profesionaliu ir efektyviu gydymu. Pacientų čia laukia ir kitos vertybės. Anot E. Jakimovo, klinika pasiruošusi pasiūlyti labai platų paslaugų spektrą ir individualiai kiekvieno paciento poreikiams pritaikytas gydymo metodikas. Žinoma, didžiausia vertybe šioje klinikoje tikrai galima laikyti savo darbui maksimaliai atsidavusius gydytojus, kurie gali įveikti net ir sudėtingiausius burnos sveikatos iššūkius.
„Pacientų čia lauks odontologinės medicinos gydymas, kuris įveiks kone kiekvieną dantų sveikatos iššūkį. Pasiūlysime jų atkūrimo, tiesinimo, profilaktinės priežiūros paslaugas. Klinikoje jau galime priimti žmones, susidūrusius su labai sudėtinga sveikatos būkle, kuomet dėl amžiaus ar susijusių gretutinių ligų prarasti vieno ar abiejų žandikaulių dantys. Taip pat ir pacientus, kurie dėl gyvenimo būdo nori atkurti vieną ar kelis prarastus dantis“, – teigė pašnekovas.
Klinikos kolektyvą puošia itin stipri, kompetentinga ir motyvuota protezuojančių bei implantuojančių gydytojų komanda. Išskirtinis dėmesys skiriamas ir pacientams, kurie susiduria su ortodontinio gydymo poreikiu.
„Jau galime pasiūlyti daugybę gydomųjų metodikų. Tai – dantų tiesinimas ir skaidriomis kapomis, ir breketais, čia bus atliekamos ir sudėtingos sąkandžio korekcijos ortodontiniais aparatais. Taip pat turime labai didelę dantų profilaktikos specialistų komandą, kuri išspręs karieso pažeidimus, nuskilusių dantų problemas, suteiks profesionalias burnos higienos paslaugas. Klinikos pacientams bus atliekamas ir endodontinis bei periodontologinis gydymas“, – entuziastingai pabrėžė E. Jakimovas.
Svarbu paminėti, kad tiek naujoji, tiek visos kitos „Šypsenos Akademijos“ klinikos pacientams, susiduriantiems su dantų implantacijos, protezavimo ar tiesinimo poreikiu, skiria asmeninį vadybininką. Asmeninis vadybininkas lydi pacientą visoje gydymo kelionėje. Tokiu būdu užtikrinimas sklandus, aiškus ir pacientui jokio streso nekeliantis gydymo procesas.
Klinika, į kurią norisi grįžti
Nors odontologijos klinikų pasiūla yra milžiniška, tačiau „Šypsenos Akademija“ klientų stygiaus tikrai nejaučia. Šiose klinikose ypač didelis dėmesys skiriamas pacientų emocinei gerovei. Pacientai tai tikrai vertina ir atsidėkoja lojalumu. „Tai rodo ir nuo 2023-ųjų klinikoje vykdoma nuolatinė pacientų, kuriems buvo atlikta dantų implantacija, apklausa. Jos duomenimis, net 99 proc. apklaustųjų prarasto danties atstatymui vėl rinktųsi „Šypsenos Akademiją“. Todėl be galo džiaugiamės, kad apsilankymas klinikoje, kaip rodo tyrimas, pacientams buvo labai sklandus, aiškus, o kainos ir kokybės santykis – stulbinamas“, – džiugiai prasitarė pašnekovas.
Jeigu manote, kad teigiamiems šypsenos pokyčiams jau atėjo metas, siūlome nedelsti ir apsilankyti naujoje Klaipėdos klinikoje.
Naująją „Šypsenos Akademiją“ rasite adresu: Danės g. 15, Klaipėda. Klinikos darbo laikas: I–V nuo 9 iki 19 val. Užsukite ir suteikite savo šypsenai tai, kas geriausia!
Norite sužinoti daugiau? Skambinkite tel. +370 520 44 777 arba apsilankykite https://www.sypsenosakademija.lt/.
