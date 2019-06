Kraujavimas iš nosies vasarą itin dažnas: kaip atskirti tikrą pavojų širdžiai?

Kraujavimas iš nosies gali atrodyti kaip gan menkas negalavimas, tačiau jis niekada neištinka be priežasties ir dažnai yra kokio nors negalavimo, kartais ir labai rimto, simptomas. Kraujavimo atvejai padažnėja vasarą – tą lemia sausas aplinkos oras, perkaitimas saulėje, tačiau priežastys gali slypėti ir giliau, o kai kuriais atvejais, būtent sureagavus į šį simptomą galima apsaugoti širdį.

„Eurovaistinės“ vaistininkė Regina Molotkova pasakoja sutinkanti nemažai atvejų, kai kraujavimą paskatina infekcinės kvėpavimo takų ligos, kurios pažeidžia nosies gleivinę: kraujagyslės tampa trapios ir stipresnis nosies pūtimas lengvai gali įplėšti jų sienelę. Tiesa, kraujavimą gali sukelti ir išsausėjusi nosies gleivinė bei temperatūrų kaita, ypač tai aktualu šiltą vasarą.

„Jaučiant šaltį nosies gleivinė susitraukia, šilumos metu – išsiplečia. Nosies kraujagyslėms nuolat išsiplečiant ir susitraukiant, jos galiausiai pratrūkta. Tai dažnai nutinka karštą vasarą, kai iš kondicionieriais vėdinamos patalpos ar automobilio išeinama į karštą orą lauke“, – paaiškina R. Molotkova. Ji atidesniems pataria būti ir prasidėjus sodo darbų sezonui – ilgiau užsiimant aktyvia veikla tiesioginių saulės spindulių atokaitoje gresia perkaitimas, kurį neretai lydi stiprus kraujavimas iš nosies.

Pasak vaistininkės, įtakos tokiam negalavimui turi ir pervargimas, stresas, taip pat vitaminų K ir C trūkumas, kartais kraujavimas gali pranešti apie sumažėjusį trombocitų kiekį kraujyje. Šią problemą gali paskatinti ir aukštas nekontroliuojamas kraujo spaudimas, nėščiosioms – hormoninės pusiausvyros pokyčiai, o taip pat medikamentų nuo skausmo, pavyzdžiui, aspirino, perdozavimas.

Ieškokite priežasties

Dažnai pasireiškiant kraujavimui, būtina šalinti jį sukėlusią priežastį – vengti ar sumažinti stresą, stiprinti kraujagysles rutino ir vitamino C derinių preparatais. Esant pasikartojančiam kraujavimui iš nosies ir nerandant vidinės organizmo priežasties, reikėtų įvertinti aplinką, kurioje būnate ir pasirūpinti nosies gleivinės drėkinimu paprasčiausiu alyvuogių aliejumi arba įsigyti specialų aliejinį purškalą.

„Atkreipkite dėmesį ir į kitus naudojamus preparatus – dažnas nosies purškalų su ksilometazolinu vartojimas dar labiau sausina nosies ertmę ir didina kraujavimo riziką. Be to, nors jūros vanduo yra puiki priemonė nosies higienai palaikyti, tačiau naudojamas netinkamai ar per dažnai, gali šiek tiek sausinti nosies ertmę, todėl išsivalę nosį, nepamirškite jos padrėkinti“, – pataria vaistininkė.

Dažna kraujavimo iš nosies priežastis, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, gali būti padidėjęs kraujospūdis, todėl svarbu reguliariai matuoti ir kraujo spaudimą. Pasak vaistininkės, padidėjus spaudimui kiti akivaizdūs požymiai gali ir nepasireikšti, žmogus gali jaustis visiškai gerai, bet, nieko nesiimant, ilgainiui didėja tikimybė susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis.

Stabdykite – teisingai

Prasidėjus kraujavimui iš nosies vaistininkė pirmiausiai pataria nusiraminti ir atsisėsti taip, kad galva būtų palenkta ir kraujas galėtų nutekėti žemyn. „Prasidėjus kraujavimui, neretai dar vis instinktyviai norima versti galvą atgal, tačiau taip kraujas ims tekėti per gerklę, todėl gali pasidaryti bloga, galite pradėti springti, vemti“, – paaiškina R. Molotkova.

Greitesniam kraujavimo sustabdymui reikėtų suspausti nosies sparnelius, ant sprando uždėti šaltą kompresą ir ramiai palaukti apie 10 min. Esant nestipriam kraujavimui, tokį kompresą galima uždėti ir ant nosies. Jeigu tai nepadeda, vaistininkė pataria į nosį įsikišti vatos gabalėlį ir elgtis taip pat – suspausti nosies kraštelius ir palenkti galvą žemyn.

R. Molotkova sako, kad kraujas iš nosies dažniausiai nėra pavojingas, tačiau esant stipriam ir ilgai besitęsiančiam kraujavimui, ypač jeigu kraujuojantis žmogus jaučia silpnumą, smarkėja širdies plakimas, bąla veidas, ima svaigti galva ar kraujavimas nuolat kartojasi, būtina kreiptis į gydytoją.