„Negalėjau pakelti puodelio“: kaip besilaukianti Agnė sužinojo apie pavojingą darinį galvoje

Viena diena – komandiruotėje, kita – ligoninėje su neaiškiais neurologiniais simptomais, kurie per kelias valandas paralyžiavo pusę kūno. Taip netikėtai prasidėjo vos trisdešimties sulaukusios Agnės Markevičienės išgyvenimas po to, kai smegenyse plyšo kraujagyslių darinys – kavernoma. Nors ši būklė dažnai nesukelia jokių simptomų visą gyvenimą, Agnės atveju ji per kelias dienas visiškai apvertė kasdienybę.