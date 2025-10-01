Pasakė, kodėl svarbu dažnai vėdinti patalpas

Daugiau apie tai kalbėjo NVSC Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė.
– Iš kokių kūno požymių galime suprasti, kad namuose yra šiek tiek per drėgna?
– Turbūt tokių kūno požymių labai ir nerastume. Būtų daugiau kūno požymių, jeigu būtų sausa, tada džiūsta gleivinė, oda. Kai yra drėgna, galime suprasti iš to, kad tam tikrose vietose drėgmė susikaupia. Labai geras požymis – nedžiūstantys skalbiniai. Jeigu yra labai sausa, kaip sakiau, tiesiog organizmas pats reaguoja. Pavyzdžiui, akių gleivinė gali perštėti, yra per sausa. Taip pat tokiais atvejais, kaip rašoma literatūroje, žmogus gali greičiau susirgti, jeigu yra ar virusas, ar kitas mikroorganizmas. Tiesiog jis gali greičiau užsikrėsti todėl, kad gleivinė yra nepakankamai atspari. Ji neturi tų savybių, kurias turėtų turėti, jeigu oras būtų optimalaus drėgnumo. Kai yra labai drėgna, atsiranda kita bėda – mūsų patalpose, ant baldų, ant rūbų, bet kur gali veistis pelėsis. Pelėsis turi savo blogų dalykų: yra žinoma, kad net ir sveikam žmogui gali sukelti nosies užgulimą, slogą ar kosulį, o astmatikams išvis gali sukelti ir astmos priepuolį.
– Labai svarbu namus vėdinti. Kaip tinkamai tą daryti, kaip dažnai?
– Čia irgi svarbu, kokia yra apskritai vėdinimo sistema patalpose. Jeigu tai yra natūralus vėdinimas, paprastai vėdiname arba orlaides atidarę, arba įjungę mikroventiliaciją, arba atidarę langą. Jeigu yra mechaninė ventiliacija, taip jau yra sukonstruota, kad ji turi būti įjungta – tai reiškia, kad mechaniniu būdu priverčiamas oras judėti. Iš tikrųjų labai svarbu pašalinti chemines medžiagas, kurios susidaro namuose verdant, skalbiant. Tikrai turime išsiskiriančių cheminių medžiagų į patalpos orą, ypač jeigu dar ir kūrename. Pavyzdžiui, jei namuose yra vietinis kūrenimas, tikrai reikia šalinti teršalus, kurie susidaro mūsų gyvybės procese. Net ir didelių šalčių atvejais manoma, kad atidarius langą kelioms minutėms, patalpų oras neatšals, bet sėkmingai pasišalins teršalai. Bent jau vieną kartą einant miegoti reikia išsivėdinti patalpą, kaip sakiau, pilnai atidarius langą, tikrai nieko neatsitiks. Žinoma, vengiame tą daryti, nes mums galbūt ir taip yra šalta. Atrodo, kad tuoj visi peršalsime, bet taip nėra – greičiau susirgsite dėl to, kad oro kokybė patalpose yra bloga.
