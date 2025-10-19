Poilsis – svarbi kasdienybės dalis

„Pirmiausia patariu leisti vaikui trumpam atitrūkti nuo atsakomybių: duoti laiko ramiai pabūti, pasidalyti dienos įspūdžiais. Tai padeda nurimti, susigrąžinti vidinę pusiausvyrą ir pasiruošti likusiai dienos daliai“, – sako E. Vysocka.
Anot pašnekovės, šis patarimas – universalus ir tiks tiek aktyvesniems, tiek ir uždaresnio būdo, labiau ramybę mėgstantiems vaikams ir paaugliams.
Žinoma, poilsis nebūtinai reiškia tik gulėjimą ar tylą. Kai kuriems vaikams atsipalaiduoti padeda piešimas, žaidimas lauke ar muzikos klausymasis. Kitiems norisi bendrauti su tėvais, pasipasakoti, kas nudžiugino ar nuliūdino. Treti gali norėti laiko vienumoje, tyloje. Tad pirmiausia tėvams vaiko teisių gynėjai pataria paisyti natūralaus vaiko ritmo.
„Judresniems vaikams rekomenduoju pabėgioti kieme, pasivaikščioti parke, pažaisti su kamuoliu – fizinis aktyvumas padeda iškrauti įtampą ir grąžina vidinę ramybę. Tų vaikų, kuriems pavargus norisi ramybės, tėvams siūlau po darželio ar mokyklos kartu su vaiku ramiai pasėdėti, galbūt virtuvėje užkandžiaujant, ir pasikalbėti. Neskubinant išklausyti vaiko pasakojimą apie dieną. Vėliau verta pasiūlyti ramesnę veiklą, pavyzdžiui, klausytis pasakos ar mėgstamos muzikos, vartytis ant sofos su knyga, piešti, dėlioti dėlionę“, – patarimus tėvams ir globėjams dalija pašnekovė.
Labai naudinga įvesti laiką be ekranų. Tada akys ir nervų sistema gaus atokvėpį nuo ryškių dirgiklių. Be to, galima pasirūpinti jaukia erdve, kur vaikas jaustųsi saugus ir galėtų pabūti vienas, jei to reikia.
Kartu su laiku be išmaniųjų įrenginių reikėtų palaikyti ir nuoseklų dienos režimą: vakarienė – tuo pačiu metu, ramesnės veiklos – prieš miegą, o miegas – laiku, kad organizmas spėtų atsigauti. Tokia nuosekli, švelniai struktūruota aplinka leidžia vaikui atkurti jėgas ir su džiaugsmu pasitikti kitą dieną.
Tėvų atsakomybė, anot E. Vysockos, būti šalia, stebėti ir jautriai reaguoti į signalus, kada vaikas pavargęs ar persisotinęs informacijos: „Tik taip galime auginti ne tik smalsius, bet ir poilsį su atsakomybėmis suderinti gebančius vaikus, kuriems poilsis yra natūrali ir gerbiama kasdienybės dalis.“
