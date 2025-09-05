Startuoja socialinė iniciatyva „Leisk sau girdėti gerai“

Klausos sutrikimas – tai ne tik medicininė diagnozė, ji dažnai reiškia socialinę atskirtį, vienišumą, nesaugumo jausmą. Negirdint aplinkos garsų sunkiau bendrauti, dalyvauti visuomenės gyvenime, o kartais – net jaustis saugiai.
Ar žinojote, kad net kas dešimtas pasaulio gyventojas turi klausos sutrikimą? Ne kiekvienam jų būtini klausos aparatai, tačiau maždaug dešimtadaliui tokia pagalba tampa gyvybiškai svarbi. Remiantis šia proporcija, Lietuvoje kasmet klausos aparatų prireikia apie 30 tūkst. žmonių, tačiau pagalbos išdrįsta kreiptis ne kiekvienas. 2024 metais buvo išduota 23 tūkst. klausos aparatų (po du vienam žmogui), tad net 18 tūkst. žmonių liko be reikiamos pagalbos ir tik todėl, kad netiki, jog gali sau leisti juos įsigyti.
Už šių skaičių slypi ne tik statistika – tai realūs žmonės, kuriems garsas reiškia ryšį su artimaisiais, saugumą ir visavertį gyvenimą.
Kodėl tai svarbu?
Klausos aparatas – tai ne tik techninė priemonė. Jis grąžina bendravimo džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, saugumo jausmą ir padeda saugoti sveikatą. Tyrimai rodo, kad gera klausa mažina socialinės atskirties, depresijos bei kognityvinių sutrikimų riziką.
Kaip galime jiems padėti?
Šiemet „Opera klausos centras“ mini 12-ąjį gimtadienį ir švęsti nusprendė kitaip – ne priimdamas sveikinimus, o dovanodamas galimybę girdėti tiems, kurie negali sau to leisti.
Būtent taip gimė socialinė iniciatyva „Leisk sau girdėti gerai“, kurios tikslas – padėti tiems, kuriems klausos aparatai yra gyvybiškai svarbūs, bet jų įsigyti ar pakeisti trūksta finansinių galimybių.
„Opera klausos centras“ kartu su „GN ReSound“ – atsakingos, tvarumo vertybes puoselėjančios organizacijos. Iniciatyvos metu nemokamai bus išduota daugiau nei 200 daniškų „ReSound Omnia“ išmaniųjų klausos aparatų tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai.
Kas gali dalyvauti?
Kandidatais gauti nemokamus klausos aparatus gali būti žmonės, turintys nustatytą klausos sutrikimą ir atitinkantys vieną ar kelis šiuos kriterijus:
· yra socialiai pažeidžiami (mažas pajamas gaunantys, neįgalieji ir kt.),
· jiems atsisakyta suteikti finansavimą ar lizingą,
· šiuo metu gyvena sudėtingoje gyvenimo situacijoje (netektys, ligos, kiti sunkumai).
Kur kreiptis?
Norintys dalyvauti kviečiami užpildyti anketą interneto svetainėje: www.klausosaparatas.lt.
Socialinė iniciatyva vyks nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. gruodžio 1 d. imtinai.
Atrankos procesas vyks pagal aiškiai nustatytus kriterijus, siekiant, kad pagalba pasiektų tuos, kam ji iš tiesų būtina.
Apie organizatorius:
„Opera klausos centras“ – daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje veikiantis klausos reabilitacijos centras, teikiantis pažangias diagnostikos, klausos aparatų parinkimo ir pritaikymo paslaugas.
„GN ReSound“ – viena seniausių pasaulyje klausos aparatų gamintojų, veikianti nuo 1943 metų Danijoje, žinoma dėl technologinių inovacijų ir socialinės atsakomybės.
„Pagava“ – tėvų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija, aktyviai ginanti bendruomenės teises bei teikianti įvairiapusę pagalbą šeimoms.
Daugiau informacijos: [email protected], www.klausosaparatas.lt.
