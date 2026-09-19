Testosterono injekcijos: dėl didesnių raumenų – rizika likti nevaisingu

Vilioja greitas rezultatas
Internete, o ir sporto klubuose pasitaiko siūlymų vartoti testosteroną, tačiau gydytojai perspėja: savarankiškos hormonų injekcijos gali sutrikdyti natūralią organizmo hormonų gamybą, o kai kuriais atvejais – ir spermatogenezę.
„Tai yra didžiulė problema“, – apie testosterono vartojimą ir galimą poveikį jaunų vyrų sveikatai kalba gydytojas urologas Ramūnas Kerpauskas.
Pasak jo, dažnas scenarijus prasideda sporto salėje. Jaunas, galbūt 20 metų ar dar jaunesnis vyras intensyviai sportuoja, tačiau norimų rezultatų nepasiekia. Tuomet atsiranda treneris ar kitas žmogus, kuris pasiūlo paprastą sprendimą – testosteroną.
„Žiūrėk, tavo rezultatų nėra. Nori, kad būtų? Imk, susileisi, pamatysi. Jonas leidžiasi, Petras leidžiasi – kokie geri rezultatai“, – tokį įkalbinėjimo modelį piešia gydytojas.
Ir šio pasiūlymo rezultatas iš tiesų gali būti matomas. Testosteronas padeda auginti raumenų masę, didinti jėgą ir gerinti fizinius rezultatus. Tačiau problema ta, kad kartu organizmui siunčiamas signalas, jog pačiam testosterono gaminti nebereikia.
Prislopinama sistema
Testosterono gamyba yra sudėtingos pagumburio, hipofizės ir sėklidžių sistemos veiklos dalis. Kai organizmas gauna testosterono iš išorės, ši sistema prislopinama.
„Didžiausias mitas yra toks: aš pavartosiu testosterono, mano testosterono gamyba pakils. Ne – tavo testosteronas per visą hipofizės, pagumburio, sėklidžių grandį užsiblokuos ir kurį laiką sėklidės negamins tavo testosterono“, – aiškina specialistas.
Nors nutraukus vartojimą natūrali testosterono gamyba ilgainiui gali atsistatyti, šis procesas nėra momentinis. Tuo metu vyras gali jaustis itin prastai.
„Kai nutrauki injekcijas, tu neturi savo testosterono, neturi jėgų, sutrinka miegas, bloga nuotaika, visiškai nukrinta libido, tu nieko nenori“, – pasakoja gydytojas.
Pasak jo, tam tikra prasme tai primena abstinenciją – organizmui reikia laiko grįžti prie įprasto veikimo.
Nevaisingas visam gyvenimui
Dar vienas aspektas – vaisingumas. Testosterono vartojimas gali slopinti spermos gamybą.
R. Kerpauskas nurodo, kad tam tikra dalis vyrų dėl tokio vartojimo gali patirti spermatogenezės sutrikimų. Duomenys rodo, jog yra maždaug 5–12 proc. tikimybė, kad toks spermatogenezės sutrikdymas gali sukelti nevaisingumo riziką.
„Jaunas vyras gali tapti nevaisingas. Ir gali būti ne taip, kad nevaisingas tam tikrą laiką – jis gali nevaisingu tapti visam laikui“, – perspėja specialistas.
Todėl, jo teigimu, prieš leidžiantis testosteroną dėl sportinių ar estetinių rezultatų, reikėtų gerai pagalvoti, ar keli papildomi kilogramai raumenų verti galimos ilgalaikės žalos.
Vaistas, o ne papildas
R. Kerpauskas pabrėžia ir kitą svarbų dalyką – testosteronas nėra paprastas maisto papildas. Tai receptinis vaistas, kuris medicinoje naudojamas tada, kai yra aiškių indikacijų.
Testosterono pakaitinė terapija, pasak gydytojo, gali būti reikalinga vyrams, kuriems nustatytas hipogonadizmas – būklė, kai organizmas gamina per mažai testosterono.
Tai gali būti pirminis hipogonadizmas, susijęs su sėklidžių veiklos sutrikimu, arba antrinis, kai problema kyla dėl kitų hormoninės sistemos grandžių.
Tačiau tokia terapija nėra skiriama sveikiems vyrams ir vien dėl to, kad šis siekia greičiau užsiauginti raumenų.
„Ateina daug nesuprantančių jaunų vyrų. Jie sako: man trūksta testosterono, krito libido, man kažkas negerai, noriu pakaitinės testosterono terapijos“, – pasakoja gydytojas. Problema ta, kad dalis jų net nebūna tyręsi testosterono koncentracijos.
Nuovargis, prastesnė nuotaika, sumažėjęs lytinis potraukis ar dėmesio koncentracijos problemos savaime nereiškia, kad žmogui trūksta testosterono. Panašūs simptomai gali lydėti ir kitus organizmo sutrikimus.
Mažėja palaipsniui
Gydytojas atkreipia dėmesį ir į kitą grupę – vyresnius vyrus. Skirtingai nei moterims menopauzės metu, vyrams nėra vieno aiškaus momento, kai hormonų gamyba staiga pasikeičia.
Testosterono koncentracija vyrams su amžiumi gali mažėti palaipsniui. Vidutinio amžiaus vyras gali pradėti jausti energijos, libido, dėmesio koncentracijos ar apskritai savijautos pokyčius.
Tokiu atveju problema turėtų būti sprendžiama ne sporto salėje ar internete ieškant hormonų, o gydytojo kabinete.
„Tiems vyrams jau nepadės papildai. Jiems pirmiausia reikėtų tirti testosterono lygį. Ir ne tik testosterono, bet ir kitų hormonų“, – pabrėžia R. Kerpauskas.
Sumokės sveikata
Testosteronas sporte vilioja tuo, kad rezultatas gali būti greitas. Tačiau būtent dėl to jis ir pavojingas – žmogus gali matyti tik teigiamą jo poveikį, o pokyčiai vyksta visame organizme.
Be to, testosteronas priskiriamas draudžiamoms dopingo medžiagoms sporte. Jo poveikis nėra susijęs vien su raumenimis – hormonų vartojimas gali paveikti kraujodaros ir širdies bei kraujagyslių sistemą.
„Anaboliniai steroidai kenkia širdies ir kraujagyslių sistemai, tirština kraują, kelia hemoglobino lygį. Dėl to ir gauni geresnius rezultatus, didesnę jėgą. Bet už tai sumokėta kaina – sveikata“, – sako gydytojas.
Jo nuomone, pagrindinė problema yra ne pats vaistas, o netinkamas jo naudojimas.
„Kiekvienas įrankis yra geras tada, kai naudojamas taip, kaip reikia, tam, kam reikia, ir apskritai, jei reikia. Ne veltui testosteronas yra receptinis vaistas“, – pabrėžia R. Kerpauskas.
Esamos kontrolės sistemos apeinamos lengvų kelių ieškantiems vyrams pasiūlant gyvūnams skirtų preparatų. Testosterono injekcijos gali paskatinti, suaktyvinti esantį prostatos vėžį.
Būtina žinoti
Testosteronas – pagrindinis androgenų grupės hormonas, gaminamas daugiausia vyrų sėklidėse, mažesniais kiekiais – antinksčiuose ir moterų kiaušidėse. Jis svarbus lytinei funkcijai, raumenų ir kaulų masei, kraujodarai, energijai bei organizmo veiklai apskritai.
Testosterono injekcijos – tai gydymas testosterono preparatais, kai hormonas suleidžiamas į organizmą, dažniausiai į raumenis. Gydymas gali padėti normalizuoti testosterono kiekį ir su juo susijusius simptomus, tačiau turi būti skiriamas ir stebimas gydytojo, nes gali sukelti šalutinį poveikį.
(be temos)