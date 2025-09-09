 12-oji gynybos obligacijų emisija jau pritraukė milijonus eurų

2025-09-09 10:45
BNS inf.

Nuo rugsėjo 1 dienos gyventojai, žmonės, verslas ir kitos organizacijos jau įsigijo gynybos obligacijų už beveik 10,9 mln. eurų, rodo tarpiniai 12-osios emisijos rezultatai.

Gynybos obligacijos išlaiko stabilų susidomėjimą tarp investuotojų, skelbia Finansų ministerija.

Emisija platinama iki rugsėjo 15 dienos, už ją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.

Per 11 emisijų – nuo 2024 metų spalio iki 2025 metų rugpjūčio pabaigos gynybos obligacijų išplatinta už 110 mln. eurų.

Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti – valstybė skolinasi iš žmonių ir verslo pigiau, nei rinkose, o pastarieji tokiu būdu prisideda prie šalies gynybos finansavimo. 

