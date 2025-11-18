 Gynybos obligacijos tampa vis populiaresniu investavimo būdu

2025-11-18 12:38
ELTOS inf.

Žmonės, verslas ir kitos organizacijos keturioliktosios emisijos platinimo metu įsigijo gynybos obligacijų už 22 mln. eurų, antradienį pranešė Finansų ministerija.

Gynybos obligacijos tampa vis populiaresniu investavimo būdu / Freepik.com nuotr.

Pasak institucijos, pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per keturiolika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 204,4 mln. eurų.

Keturiolikta gynybos obligacijų emisija platinta lapkričio 3–17 dienomis, bus išperkama 2026 metų lapkričio 18 d. Už ją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.

Minėtu laikotarpiu „Swedbank“ sudarytos 955 sutartys įsigyti gynybos obligacijų už 14,9 mln. eurų, SEB – 377 sutartys už 7,1 mln. eurų, „Orion Securities“ – 2 sutartys už 1,5 tūkst. eurų.

Penkiolikta emisija bus platinama gruodžio 1–15 d., išperkama – 2026 m. gruodžio 16 d.

