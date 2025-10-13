Finansų ministerija: gynybos obligacijos išlaiko stabilų susidomėjimą tarp investuotojų

Tarpiniai 13-osios emisijos rezultatai rodo, kad gynybos obligacijos išlaiko stabilų susidomėjimą tarp investuotojų, pranešė Finansų ministerija.
Emisija platinama iki spalio 20 dienos, už ją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.
Per 12 emisijų – nuo 2024 metų spalio iki 2025 metų rugsėjo pabaigos (be šiuo metu platinamos emisijos) gynybos obligacijų išplatinta už beveik 129 mln. eurų.
Fiziniai ir juridiniai asmenys gynybos obligacijų gali įsigyti „Swedbank“ arba SEB interneto banke, taip pat SEB padaliniuose.
Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti – valstybė skolinasi iš žmonių ir verslo pigiau, nei rinkose, o pastarieji tokiu būdu prisideda prie šalies gynybos finansavimo.
