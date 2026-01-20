 16-oji gynybos obligacijų emisija pritraukė 22 mln. eurų

2026-01-20 12:04
BNS inf.

Šešioliktosios gynybos obligacijų emisijos platinimo metu gyventojai, verslas ir kitos organizacijos 1033 sandoriais įsigijo šių vertybinių popierių už 22 mln. eurų, pranešė Finansų ministerija.

16-oji gynybos obligacijų emisija pritraukė 22 mln. eurų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Užpernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 16 emisijų pirkėjai iš viso įsigijo obligacijų už 238,7 mln. eurų.

Nauja emisija platinta sausio 5–19 dienomis, ji bus išperkama kitų metų sausio 20 dieną mokant 2 proc. metų palūkanų.

„Swedbank“ sudarytos 748 sutartys už 16,4 mln. eurų, SEB – 283 už beveik 5,6 mln. eurų, „Orion Securities“ – dvi už 2,2 tūkst. eurų.

Preliminariai numatoma, kad 17-ta emisija bus platinama vasario 2–16 dienomis.

Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti – valstybė skolinasi iš žmonių ir verslo pigiau, nei rinkose, o pastarieji tokiu būdu prisideda prie šalies gynybos finansavimo.

Šiame straipsnyje:
gynybos obligacijos
obligacijų emisija
16 emisija
investuoti į obligacijas

