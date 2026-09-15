Akibrokštas: Finansų ministerijos iniciatyva dėl loterijų mokesčio nederinta su premjeru?

„Finansų ministerijos iniciatyva nebuvo derinta nei su premjeru, nei su koalicijos partneriais. Vyriausybėje bus palaikomos tik tos idėjos, kurios sulaukia pritarimo koalicijoje“, – teigiama Vyriausybės kanceliarijos atsakyme BNS.
Finansų ministerija loterijų apmokestinimo pataisas registravo praėjusią savaitę.
Ji pasiūlė, kad mokesčio tarifas nuo nominalios išplatintų bilietų vertės loterijų organizatoriams mažėtų nuo 18 iki 10 procentų, bet likusius 8 proc. jie privalėtų skirti paramai nevyriausybininkams.
Anot Finansų ministerijos, dėl to dalis lėšų, gautų iš loterijų organizavimo veiklos, būtų paskirstoma ne per valstybės biudžetą, o tiesiogiai panaudojama visuomenės gerovei.
Tokia tvarka galiojo ir anksčiau, ją Seimas pakeitė 2021 metais, o 18 proc. mokestis loterijų organizatoriams įsigaliojo 2023 metais.
Tuomečiai valdantieji konservatoriai pokyčius argumentavo tuo, kad 75–85 proc. Lietuvos loterijų rinkos valdo bendrovė „Olifėja“, kurios 51 proc. akcijų priklauso Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui (LTOK), kuris lėšas iš mokesčio nukreipinėjo susijusioms su pačiu komitetu organizacijoms.
Kritiką Finansų ministerijos siūlymui jau reiškė ne tik konservatoriai, bet ir socialdemokratų koalicijos partnerė Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Tuo metu kiti valdantieji „valstiečiai“ yra pasiūlę loterijų mokestį didinti iki 25 proc., o stalo lošimų, bingo, lošimų automatais bei nuotolinių lošimų – iki 30 procentų.
Vyriausybė trečiadienį ketina teikti išvadą šioms pataisoms, Seime įveikusioms pateikimo stadiją. Finansų ministerija išvados projekte siūlo Ministrų kabinetui „valstiečių“ iniciatyvai nepritarti.
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