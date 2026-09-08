Antradienį užfiksuotas didesnis kainų šuolis: vienos rūšies degalai ypač pabrango

Anot agentūros, benzino kainos antradienio rytą svyravo nuo 1,76 euro iki 2,03 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,95 euro ir buvo 4,27 proc. didesnė nei pirmadienį (1,87 euro).
Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo „Eniris“ tinklo degalinėje Vilniaus rajone, kur litras degalų atsiėjo 1,76 euro. Brangiausiai – už 2,03 euro –įsigyti benzino siūlė „Emsi“ tinklo degalinė Vilniaus rajone.
Dyzelino kainos siekė 1,99–2,29 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 2,20 euro ir buvo 3,98 proc. didesnė nei pirmadienį (2,11 euro).
Pigiausias dyzelinas buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Kaune – joje kainavo 1,99 euro už litrą. Tuo metu didžiausia jo kaina fiksuota devyniolikoje „Viada“ tinklo degalinių, vienuolikoje „Circle K“ tinklo degalinių, „Boost Petrol“ tinklo degalinėje Kelmės rajone bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje – 2,29 euro.
Suskystintos naftos dujų kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,67 euro iki 0,94 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,79 euro ir buvo 1,24 proc. didesnė nei pirmadienį (0,78 euro).
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo keturiose „Madalva“ tinklo degalinėse – 0,67 euro. Brangiausiai litras SND kanavo septyniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei šešiose „Viada“ tinklo degalinėse. Jose litrą dujų buvo galima įsigyti už 0,94 euro.
Didmeninė benzino kaina pirmadienį Lietuvoje buvo 1,80 euro, dyzelino didmeninė kaina – 2,03 euro.
Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 97 JAV doleriu už barelį.
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