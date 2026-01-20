 Antstoliai pernai padėjo susigrąžinti 327 mln. eurų skolų

Antstoliai pernai padėjo susigrąžinti 327 mln. eurų skolų

2026-01-20 10:02
BNS inf.

Antstoliai pernai kreditoriams padėjo atgauti 326,6 mln. eurų skolų – 2 proc. daugiau nei užpernai, kai jų sugrąžinta 320 mln. eurų.

Antstoliai pernai padėjo susigrąžinti 327 mln. eurų skolų
Antstoliai pernai padėjo susigrąžinti 327 mln. eurų skolų / Freepik.com nuotr.

Bent dalį reikalaujamų skolų antstolių pagalba pernai atgavo beveik 5 tūkst. įmonių, 20,9 tūkst. gyventojų ir 306 biudžetinės įstaigos. Žmonėms grąžinta 64,6 mln. eurų, įmonėms – 202,5 mln. eurų, valstybei – 56,9 mln. eurų skolų, pranešė Lietuvos antstolių rūmai.

Didžiausia pernai išieškota skola – 2,73 mln. eurų – atiteko vienai statybų įmonei.

Sugrąžintų skolų skaičius pernai, palyginti su 2024 metais, sumažėjo 8 proc. – nuo 142,1 tūkst. iki 130,4 tūkst.

Antstolių rūmai pabrėžė, kad skolų išieškojimo efektyvumą mažina 2024 metais įvesti palengvinimai skolininkams: sumažintos iš pajamų išskaičiuojamos sumos, „skolų atostogos“ ir papildomi suvaržymai išieškojimui iš skolininkų turto.

Antstoliai kreditorių reikalavimu pernai pradėjo 248,5 tūkst. naujų procesų (8 proc. mažiau nei užpernai) dėl 721,7 mln. eurų skolų išieškojimo (14 proc. mažiau).

Pradelstų skolų suma 2025 metų pabaigoje siekė 5,3 mlrd. eurų.

Šiame straipsnyje:
antstoliai
susigržinti skolas
Įmonės
kreditoriai
skolos
išieškoti skolas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų