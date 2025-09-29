Apklausa atskleidė, kiek žmonių atsiimtų dalį antrojoje pakopoje kaupiamų lėšų

Kaip pirmadienį pranešė nacionalinio transliuotojo portalas, iki 25 proc. sukauptų lėšų apmokestinant jas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) išsiimtų 59 proc., o neišsiimtų – 32 proc. kaupiančiųjų respondentų.
Anot LRT, 80 proc. apklaustųjų teigė palaikantys Seimo priimtą sprendimą leisti atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas, 44 proc. sakė visiškai pritariantys, 36 proc. – greičiau pritaria.
Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ apklausą atliko rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis. Apklausti 1006 Lietuvos gyventojai.
BNS rašė, kad Seimui birželį patvirtinus reformą, atsisakoma automatinio gyventojų įtraukimo į kaupimą, leista visiškai pasitraukti iš sistemos, vieną kartą atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, o dėl sunkios ligos – visą sumą, toliau kaupiantiesiems paliekamas 1,5 proc. valstybės įnašas.
