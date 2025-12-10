Vyriausybė spręs dėl atidėtos pensijos apskaičiavimo

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo iš esmės pritarti siekiui mažinti galimus pensijų gavėjų praradimus, kurie pavėlavo kreiptis dėl jos skyrimo daugiau nei 12 mėnesių, taip pat nustatyti aiškesnį atidėtos pensijos apskaičiavimo reguliavimą, tačiau siūlo projektą tobulinti.
Parlamentarai Linas Kukuraitis, Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė bei ministrė Jūratė Zailskienė inicijavo įstatymo pataisas, kuriomis siekiama spręsti problemą, kai dėl pensijos skyrimo asmenys, dažniausiai gyvenantys užsienyje, kreipiasi pavėluotai – praėjus daugiau nei metams nuo teisės į pensiją.
Ministerija siūlo nustatyti, kad pensija už jos atidėjimo laikotarpį būtų didinama ne daugiau kaip 40 proc. (daugiausiai 60 mėnesių), taip pat siūlo atsisakyti reikalavimo būti įgijus minimalų stažą tam tikroje teritorijoje.
Be to, siūloma reglamentuoti kai kuriuos pensijos skyrimo, mokėjimo, atidėjimo atvejus.
Siūloma, kad Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos įsigaliotų nuo kitų metų liepos.
Dabar pensija grąžinama ne daugiau kaip už 12 mėnesių. Kartu numatyta galimybė atidėti jos skyrimą ar mokėjimą, bet ne ilgiau kaip 5 metams, po to pensija padidinama 8 proc. už kiekvienus pilnus atidėjimo metus (atidėjus 5 metams ji padidinama 40 proc.).
Projekto iniciatoriai siūlo numatyti, kad tuomet, kai žmogus dėl pensijos kreipiasi praėjus daugiau nei 12 mėnesių, laikoma, kad jis pageidauja atidėti jos skyrimą, jei jis įgijęs bent minimalų stažą, ir jo pensija padidinama 8 proc. už kiekvienus praėjusius metus.
Naujausi komentarai