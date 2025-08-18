Aplinkos ministerija užsimojo mažinti biurokratiją: siūlomos pataisos paspartins šį procesą

Trumpesnį PAV vertinimą numato ministerijos parengtos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pataisos, kurias artimiausiu metu turėtų svarstyti Vyriausybė, o vėliau jos bus teikiamos Seimo rudens sesijai.
Pasak ministerijos, Seimui priėmus nauja tvarka sumažins administracinę ir teisinio reguliavimo naštą.
„Analizuojant poveikio aplinkai vertinimo procesą pastebima, kad dokumentų nagrinėjimo terminai yra nepateisinamai ilgi, o jų dar ir nepaisoma, ir procesas stabdomas kitomis biurokratinėmis kliūtimis. Šis procesas turi būti skaidrus ir aiškus tiek patiems ūkio subjektams, tiek suinteresuotai visuomenei“, – pranešime sakė aplinkos viceministras Tomas Vaitkevičius.
Siūloma, kad Aplinkos apsaugos agentūra ir kitos institucijos vertintų dokumentus lygiagrečiai. Šiuo metu agentūra vertina juos tik tada, kai jie jau būna suderinti su Kultūros paveldo departamentu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru ir savivaldybėmis.
Ministerijos teigimu, siūlomos pataisos paspartins PAV procesą nepažeidžiant visuomenės teisės jame dalyvauti ir nenukenčiant jo kokybei – nesiūloma trumpinti terminų, skirtų visuomenei susipažinti su PAV dokumentais ir teikti pastabas.
Šį mėnesį buvo priekaištaujama dėl naujų PAV taisyklių, susijusių su vėjo elektrinių poveikiu paukščiams, taip pat dėl PAV reikalavimų šaudykloms steigti.
BNS rašė, kad aplinkos viceministras Tomas Vaitkevičius rugpjūčio pradžioje žadėjo, jog PAV reikalavimų laukia pokyčiai, kad jos būtų operatyvesnės, objektyvesnės ir skaidresnės.
Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas tuomet sakė, kad šaudykloms galėtų būti taikomi specialūs reikalavimai, nes jų poreikis yra didžiulis.
Naujausi komentarai