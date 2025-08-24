Apsiperkame mokyklai: kaip nepadaryti vaikui meškos paslaugos

Ignoruojami poreikiai
Apie 10 proc. žmonių visame pasaulyje yra kairiarankiai – vadinasi, kiekvienoje klasėje tokių vaikų greičiausiai yra bent vienas ar du, tačiau ugdymo praktikoje – dažniausiai dėl nežinojimo – jų poreikiai ignoruojami.
„Atrodytų, kas čia tokio, juk rašiklis ar sąsiuvinis visiems vienodai atlieka savo funkciją, tačiau tyrimai rodo ką kita – dauguma įprastų mokyklinių priemonių kairiarankiams ne padeda mokytis, o trukdo, nes ne tik sukelia diskomfortą, bet ir ugdo nepasitikėjimą savimi. Juk mokytis naudojant tau nepritaikytas priemones – naudoti klaviatūrą, kurioje raidės išdėstytos atsitiktine tvarka – kiekviena užduotis reikalauja papildomų pastangų ir sulėtina visą darbą. Vaikai, jeigu reikia, adaptuojasi, tačiau kol tai įvyksta, jie jaučiasi negabūs ir prastesni už bendraklasius, nors problema slypi visai ne juose“, – kaip kanceliarinės prekės gali paveikti vaiko motyvaciją mokytis, aiškina knygynų tinklo „Pegasas“ Mokyklinių prekių kategorijos vadovė Vitalija Silevičienė.
Pasak jos, universalios mokyklinės prekės netinka kairiarankiams, nes jos buvo sukurtos dešiniarankiams. Kaip pavyzdį ji pateikia rašiklį.
Reikalingos specialios priemonės
Priešingai nei dešiniarankiai, kurie rašo traukdami rašiklį, kairiarankiai rašo stumdami ranką per tekstą iš kairės į dešinę, todėl pradinėse klasėse tokių vaikų sąsiuviniai yra išteplioti rašalu – rašant jų ranka slysta per dar neišdžiūvusias raides. Kad taip neįvyktų, kairiarankiams skirtų rašiklių rašalas džiūsta greitai, o plunksna yra pritaikyta jiems būdingam rašymo kampui, todėl vaikai rašo neužsikirsdami. Tačiau skirtumų yra ir daugiau.
„Ergonomiški rašikliai dešiniarankiams paprastai turi specialų išlenkimą dešinei rankai, o kairiarankiams pritaikyti rašikliai turi priešingą išlinkimą arba rašiklio forma yra simetriška. Kai kurie brangesni ergonomiški rašiklių modeliai turi lenktą korpusą, kuris natūraliai nukreipia vaiko pirštus tokiu kampu, kad jis matytų rašymo liniją, kiti dar papildomai turi specialią vietą nykščiui, kad rašyti būtų dar patogiau ir vaiko ranka mažiau pavargtų. Yra ir tokių rašiklių, kurių plunksnos antgalis individualiai reguliuojamas, kad būtų galima užtikrinti tvarkingą rašyseną. Kitas pavyzdys – žirklės. Daugelis jų sukurtos taip, kad tik dešiniarankis gali jomis patogiai kirpti, be to, tokių žirklių ašmenys pritvirtinti taip, kad kirpimo linija matoma tik dešine akimi žiūrint iš dešinio kampo. Kai tokiomis žirklėmis kerpa kairiarankis, kirpimo linija yra banguota, o popierius dažnai plyšta, todėl kairiarankiui skirtos priemonės yra ne rinkodaros triukas, o bazinio funkcionalumo klausimas“, – skirtumus, apie kuriuos tėvai dažnai nepagalvoja, vardija V. Silevičienė.
Gali atitraukti nuo mokslų
Teisingas mokyklinių prekių parinkimas ypač svarbus vaikams, kurie turi ADHD. Kadangi dalis jų pasižymi sudėtingesne koordinacija, tokių vaikų ranka greitai pavargsta ir jie yra itin jautrūs sensorikai – jų nervų sistema stipriau reaguoja į lytėjimo, garso, regos dirgiklius.
Įvairūs tyrimai rodo, kad net smulkios ergonominės detalės gali lemti didelį skirtumą – pavyzdžiui, iš pirštų slystantis rašiklis, spaudžiančios pieštuko briaunos ar pernelyg grublėtas popierius vaiką veikia kaip dirgiklis ir sumažina jo koncentraciją. 2023 m. „Children“ žurnale paskelbtas tyrimas atskleidė, kad, net ir turėdami vidutinį ar aukštesnį intelektą, vaikai su ADHD per standartizuotus testus pasirodė žymiai prasčiau nei jų bendraamžiai – ne dėl žinių stokos, o dėl kanceliarinių prekių, kurios tiesiog netinka.
„Jiems reikalingos mokyklinės priemonės, kurios neblaško: ergonomiški rašikliai, padedantys laikyti ranką taisyklingai, sąsiuviniai su aiškiomis, stambiomis linijomis ir švelnesnio popieriaus lapais, kurių paviršius neerzina. Sąsiuviniai – turbūt labiausiai nuvertinama mokyklinių prekių kategorija, nes dažniausiai renkamasi pagal sąsiuvinio kainą, o ne pagal jo kokybę, tačiau iš praktikos galiu pasakyti, kad ploni sąsiuvinio lapai dažniau plyšta arba persigeria rašalu kiaurai, todėl geriausia ieškoti tokių, kurių popierius yra ne mažiau nei 80 g/m storio. Kai kuriais atvejais tokiems vaikams rekomenduojami ir specialūs sąsiuviniai su fonine spalva – pavyzdžiui, šviesiai mėlynu fonu, kuris padeda nusiraminti, taip pat tyliai rašantys rašikliai, kad pašaliniai garsai netrukdytų vaikui susikaupti“, – kodėl priemones mokyklai verta rinktis atidžiau, aiškina V. Silevičienė.
Nesekti paskui daugumą
Pasak jos, vaikai su ADHD dažnai patiria ne tik akademinių iššūkių, bet ir kenčia emociškai, nes atsilikdami moksluose jaučiasi nevisaverčiai, o mažas pasitikėjimas savimi yra pagrindinis veiksnys, kuris stabdo jų socialinę integraciją mokykloje.
Įvairūs tyrimai patvirtina – mokymosi nesėkmės tokiam vaikui dažnai baigiasi apatija, socialine izoliacija ir motyvacijos stoka, tad svarbu suprasti, kad funkcionalios mokymosi priemonės tokiems vaikams – būtina sąlyga, kad jie apskritai galėtų įsitraukti į mokymosi procesą.
Mokytis naudojant tau nepritaikytas priemones – tarsi naudoti klaviatūrą, kurioje raidės išdėstytos atsitiktine tvarka.
„Renkant mokyklines priemones, verta atkreipti dėmesį ne tik į tai, ką perka dauguma, bet ir į tai, kaip vaikas reaguoja į daiktą – ar jam ši priemonė patogi, ar nesinori mesti iš rankų. Velnias slypi detalėse, todėl venkite per daug ryškių ir margų dizainų, nes tokiam jautriam vaikui spalvoti piešinėliai gali trukdyti susikaupti. Patariu mokyklines priemones su vaiku ištestuoti parduotuvėje, nes kai kurie rašikliai iš pirmo žvilgsnio atrodo patogūs, tačiau laikant ilgiau, slysta arba spaudžia pirštus – rinkitės ergonomiškus rašiklius ir plunksnakočius, kurie turi švelnų silikoninį korpusą“, – pataria V. Silevičienė.
Kitas svarbus dalykas – kvapas. Reiktų ieškoti bekvapių priemonių, nes vaikai, kurie turi ADHD, dažnai būna jautresni kvapams nei jų bendraamžiai.
„Neretai net ir silpnas kvapas, pavyzdžiui, naujo trintuko ar klijų, gali juos išblaškyti, sukelti nemalonių pojūčių ar net atmetimo reakciją. Jei pastebite, kad vaiko akademiniai rezultatai suprastėjo arba jis be aiškios priežasties nenaudoja kokios nors mokyklinės priemonės, verta patikrinti, kokias kanceliarines prekes jam esate supirkę“, – pataria mokyklinių prekių ekspertė.
Vertybių pokytis
Anot jos, augantis tėvų sąmoningumas keičia ir jų pirkimo įpročius – pasaulinės rinkos analizės rodo, kad specializuotų ergonomiškų mokyklinių prekių segmentas kasmet auga po 5–7 proc. Susidomėjimas priemonėmis kairiarankiams ir vaikams, turintiems dėmesio sutrikimą, rodo vertybių pokytį, nes vis daugiau tėvų renkasi ne tai, kas populiaru ar pigu, o tai, kas padeda jų vaikui mokytis be streso.
„Be pagrindinių priemonių, tokių kaip rašikliai ar sąsiuviniai, verta atidžiau rinktis ir kitus daiktus, kurie kasdien lydi vaiką mokykloje. Vaikams su sensoriniais iššūkiais ar kairiarankiams naudingi specialūs pieštukai su tribriauniu korpusu, kurie padeda formuoti taisyklingą pirštų suspaudimo įgūdį. Taip pat naudingi pieštukų antgaliai – silikoninės movos, kurios gali sumažinti pirštų nuovargį, nes spaudimą paskirsto tolygiai. Vietoj įprastų liniuočių rekomenduojamos neslystančios, matinio paviršiaus liniuotės su didesniu šriftu užrašytais skaičiais, kad būtų lengviau orientuotis erdvėje. Naudingi spalvų filtrai ar skaidrės, dedamos ant lapo – jos ypač padeda vaikams, turintiems disleksijos ar dėmesio sutrikimų požymių, nes sumažina akių nuovargį ir vizualinį triukšmą.
Kitas svarbus dalykas, į kurį rekomenduoju atkreipti dėmesį, – segtuvai ar bloknotai su viršuje esančiu įrišimu, nes tai užtikrina, kad rašant ranka nesirems į spiralę. Apskritai, nesvarbių dalykų nėra, nes net ir gertuvė ar užkandžių dėžutė su lengvai atidaromu dangteliu ir kairiarankiams pritaikyti penalai gali turėti reikšmės – kai rankos motorika nėra stiprioji vaiko pusė, bet kokia papildoma pastanga nukreipia jo dėmesį nuo esmės – mokymosi“, – sako V. Silevičienė.
