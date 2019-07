Atsinaujinęs Palangos oro uostas – jau 2020-aisiais

Palangos oro uostas ateinančiais metais planuoja pasitikti keleivius gerokai atsinaujinęs. Jau 2019-ųjų pabaigoje ketinama pradėti oro uosto rekonstrukcijos darbus – perplanuoti ir optimaliai išnaudoti erdves bei padidinti terminalo pralaidumą. Tokiu būdu pajūrio oro uoste siekiama užtikrinti efektyvų ir kokybišką vis augančių keliautojų srautų valdymą. Per paskutinius penkerius metus trigubai išaugęs keleivių skaičius signalizuoja apie būtinas permainas.

Rekonstrukcijos metu bus išplečiama aviacijos saugumo patikros zona ir išvykimo salės, atnaujinamos ir plečiamos komercinės zonos. Visa paslaugų gerinimui numatyta investicijų suma skiriama iš oro uostų uždirbamų lėšų.

Keleivių terminalo rekonstrukcijos projektavimo darbus atliekanti kompanija UAB „TAEM Architektai“ galutinius projektinius pasiūlymus turi pateikti šių metų rudenį, o su rangos darbais ketinama startuoti dar 2019-ųjų pabaigoje. Prognozuojama, kad jau ateinančiais metais keleiviai bus pakviesti į atsinaujinusius Palangos oro vartus.

Pasak oro uosto direktoriaus Andriaus Daujoto, rekonstrukcijos darbai planuojami atsižvelgiant į palaipsniui didėjančius keliautojų srautus. Pirmąjį šių metų pusmetį, lyginant su praėjusiais metais, skrydžių skaičius išaugo 4 proc., o keleivių skaičius – 8 proc.

„Žvelgiant į 2014–2018 metų rezultatus, Palangos oro uoste keleivių skaičius per šį laikotarpį išaugo net 143 proc., skrydžių – 120 proc. Augantys rodikliai patvirtina, kad tam, jog užtikrintume kokybiškas paslaugas dar didesniems keleivių srautams, dabar yra geriausias laikas pasirūpinti tinkama infrastruktūra. Be planuojamų permainų ir oro uosto plėtros, suvaldyti didelius keliautojų srautus būtų didelis iššūkis“, – sakė A. Daujotas.

Be to, augantys keliautojų srautai rodo ir apie poreikį toliau plėsti krypčių pasiūlą. Šiais metais Palangoje pristatyta nauja Vokietijos kryptis. Du kartus per savaitę lėktuvai kursuoja į Dortmundo oro uostą, o nuo rudens keleiviai galės pasiekti naują Norvegijos kryptį Bergeną. Tad laukiama dar daugiau keliaujančiųjų.

Vykdant rekonstrukcijos darbus bus įrengiama papildoma Valstybės sienos apsaugos tarnybos kabina ne Šengeno išvykimo zonoje, remontuojami laiptai, statomas priestatas aviacijos saugumo zonai išplėsti, įrengiami papildomi stalai prie aviacijos saugumo patikrų, perplanuojamos patalpos išvykimo salių erdvėse.

„Tokiu būdu bus užtikrintas optimalus oro uosto erdvių panaudojimas ir efektyvesnės aviacinio saugumo patikros procedūros. Keleiviai galės laukti skrydžių jaukioje ir modernioje aplinkoje, bus išspręsta keleivių laipinimo salių ploto trūkumo problema. Be to, atsiranda potencialas komercinės veikos plėtrai ir neaviacinių pajamų augimui“, – pabrėžė A. Daujotas.

Palangos oro uosto keleivių terminalo rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti šių metų pabaigoje, užbaigti –2020-ųjų viduryje.